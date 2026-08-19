المستشارة القضائية تدعو إلى تأجيل حسم لجنة تحقيق 7 أكتوبر إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة

تؤكد المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أن لجنة تحقيق رسمية هي الآلية الملائمة والمستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، لكنها تدعو المحكمة العليا إلى تأجيل الحسم في إقامتها إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة، بسبب القيود التي تفرضها الفترة الانتقالية.

متظاهرون في تل أبيب للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية، كانون الأول 2025 (Getty Images)

دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، إلى تأجيل الحسم في إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة، رغم تأكيدها أن هذا النوع من اللجان هو الأداة القانونية الملائمة والمستقلة للتحقيق في الإخفاقات التي سبقت الهجوم ورافقت الحرب.

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وجاء موقف بهراف ميارا، اليوم الأربعاء، في رد قدمته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في إطار الالتماسات المطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية مستقلة وغير مسيسة، وبعد إبلاغ الحكومة المحكمة بأنها لن تدفع في المرحلة الحالية بالتشريع الخاص بإنشاء لجنة بديلة.

وقالت المستشارة القضائية إن موقفها المبدئي لم يتغير، وإن لجنة التحقيق الرسمية، وفق القانون القائم، التي يترأسها ويشكلها قاضي من المحكمة العليا، هي "بصورة واضحة الأداة القانونية الملائمة والمخصصة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر والحرب"، نظرًا لما تتمتع به من استقلال مهني كامل وانفصال عن المستوى السياسي.

وأضافت أن الخصائص التي منحها القانون لهذه اللجنة تتيح إجراء "تحقيق مهني وفعال ومستقل"، معتبرة أنه "يصعب تصور ظروف استثنائية ومتطرفة أكثر من أحداث السابع من أكتوبر والحرب" تستوجب لجنة قادرة على الوصول إلى الحقيقة واستخلاص الدروس، و"عند الحاجة، تحميل المسؤولية الشخصية عن الإخفاقات".

وفي المقابل، رأت بهاراف ميارا أن توقيت اتخاذ القرار بات يتطلب مراعاة القيود المفروضة على الحكومة خلال فترة الانتخابات، واقترحت إتاحة المجال للحكومة التي ستتشكل بعدها للنظر في القضية واتخاذ قرار بشأنها.

وقالت إن نحو عامين وعشرة أشهر مرّت منذ اندلاع الحرب من دون أن تتخذ الحكومة قرارًا بشأن صيغة التحقيق واستخلاص الدروس أو موعد بدئه، ووصفت هذا الوضع بأنه "استثنائي للغاية"، محذرة من أنه يثير "صعوبة كبيرة" وقد يمس بفاعلية التحقيق المستقبلي ويتسبب بـ"ضرر في الأدلة".

ومع ذلك، أشارت إلى أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قرارًا، وأن إسرائيل باتت في خضم فترة الانتخابات للكنيست، ما يستدعي، وفق قواعد التحفظ وضبط النفس التي تسري على حكومة تصريف الأعمال، ترك المسألة للحكومة المقبلة. واقترحت تقديم تحديث جديد إلى المحكمة بعيد تشكيلها.

ويأتي موقف المستشارة القضائية بعدما كانت الحكومة قد أبلغت المحكمة بأنها لن تواصل، في المرحلة الراهنة، دفع التشريع الخاص بآلية التحقيق، فيما كانت المستشارة القضائية قد دعت المحكمة، الشهر الماضي، إلى عدم التدخل في المسألة خلال فترة الانتخابات.

وكان الكنيست قد صادق، قبل نحو شهر ونصف، بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق بديلة عن لجنة التحقيق الرسمية، على أن يجري تشكيلها من خلال المستوى السياسي. وأيد المشروع 59 عضو كنيست، فيما لم يشارك أعضاء الكنيست عن المعارضة في التصويت احتجاجًا على الصيغة المقترحة.

وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع أن المبادرة تستند إلى وجود "خلاف جماهيري بشأن هوية الجهة التي تعين أعضاء لجنة التحقيق"، وأن أعضاء اللجنة المقترحة سيعينون "بتوافق واسع بين ممثلي الشعب وبطريقة متوازنة ومنصفة".

وكانت المحكمة العليا قد أمرت الحكومة، في نيسان/ أبريل الماضي، ببلورة آلية للتحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ومنحتها مهلة حتى تموز/ يوليو 2026، مع تأكيدها أن التحقيق في الأحداث كان ينبغي أن يبدأ منذ وقت طويل، مع إبقاء هامش واسع للحكومة بشأن كيفية تنفيذ هذا الالتزام.

وتعود الالتماسات المطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية إلى حزيران/ يونيو 2024، وقدمتها جهات حقوقية وشخصيات عامة وعائلات أسرى وجنود قتلوا ومدنيين قتلوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويطالب الملتمسون بأن يشمل التحقيق الأحداث والقرارات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر وأدت إلى الإخفاق، بما في ذلك أداء المستوى السياسي والمؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومنظومات الطوارئ.

وعقب نشر موقف بهاراف ميارا، جدد "مجلس أكتوبر"، الذي يمثل عائلات قتلى ومتضررين من الهجوم، مطالبته بإقامة لجنة تحقيق رسمية فورًا، وقال إن "لجنة تحقيق رسمية وحدها تستطيع الوصول إلى الحقيقة، ومنع الكارثة المقبلة".