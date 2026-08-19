رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتفقد قوات الاحتلال في سورية وسط اعتداءات متصاعدة

تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قوات جيش الاحتلال المنتشرة في سورية، في جولة تأتي بعد الغارات على مطار أبو الظهور وتصاعد الانتقادات الإقليمية للعمليات الإسرائيلية في سورية ولبنان.

تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، قوات جيش الاحتلال المنتشرة في سورية، في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية العدوانية، غداة قصف مطار أبو الظهور العسكري، وبالتزامن مع توغل جديد في القنيطرة.

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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصادر عسكرية، أن زامير دخل الأراضي السورية خلال الجولة، وتفقد مواقع لجيش الاحتلال في ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية" جنوبي سورية، وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور.

وجاءت الجولة بعدما توغلت قوة إسرائيلية، فجر الأربعاء، في بلدة جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة. ونقل التلفزيون السوري أن قوة تضم أكثر من 100 عنصر و15 آلية اقتحمت البلدة، وفتشت منازل واعتقلت شخصين.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، فجر الثلاثاء، ثماني غارات على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية، فيما قصفت القوات الإسرائيلية، في اليوم نفسه، منطقة وادي قرية عابدين في ريف درعا الغربي.

وتشهد مناطق جنوبي سورية عمليات توغل إسرائيلية متكررة، تشمل دهم بلدات وتفتيش منازل واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية، فيما قالت دمشق، في رسالتين وجهتهما الثلاثاء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن استمرار القصف والتوغلات وعمليات الخطف الإسرائيلية "يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر".

وتأتي زيارة زامير كذلك في ظل توتر أعقب قصف أبو الظهور، واتهامات إقليمية لإسرائيل بتوسيع عملياتها في سورية. ورفضت تركيا المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود عسكري تركي في المطار، واتهمت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمحاولة شرعنة الغارات ومواصلة سياسات "توسعية ومزعزعة للاستقرار" قبيل الانتخابات.

وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن دمشق تعمل، بمشاركة أطراف دولية، على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، معتبرًا أن نجاحه قد يمهد لـ"سلام شامل"، مع التأكيد على عدم التنازل عن حق سورية في الجولان المحتل.

وكانت إسرائيل قد وسعت وجودها العسكري داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وأعلنت انهيار اتفاق فصل القوات لعام 1974، قبل أن تحتل المنطقة العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.