استطلاع: 8 مقاعد للمشتركة الثلاثية وآيزنكوت يواصل تفوّقه على نتنياهو

أظهر استطلاع إسرائيلي تصدُّر حزب "يَشار" برئاسة آيزنكوت بـ23 مقعدا متفوقا على الليكود (22)، فيما نالت القائمة العربية المشتركة الثلاثية 8 مقاعد، والموحدة 5. وللمفارقة، تعتقد غالبية الإسرائيليين بأن طرفا سيحسم الانتخابات بوضوح، ورجحت الغالبية كذلك وجود احتمال لخوض جولات انتخابية متكررة.

أظهر استطلاع جديد، الخميس، أن قائمة عربية مشتركة ثلاثية تشمل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير تحصل على 8 مقاعد، مقابل 5 مقاعد للقائمة الموحدة.

جاء ذلك بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "يسرائيل هيوم" عبر موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، وأظهر حصول حزب "يَشار" الذي يقوده رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، على 23 مقعدا في انتخابات تُجرى اليوم، متفوقا بذلك بمقعد واحد على الليكود، فيما يحصل رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وتحالفه "بِياحد" الذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، على 13 مقعدا.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"يَشار": 23 مقعدا.

"الليكود": 22 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 13 مقعدا.

"يسرائيل بيتينو": 10 مقاعد.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 10 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

المشتركة الثلاثية؛ الجبهة والتجمع والعربية للتغيير: 8 مقاعد.

"شاس": 7 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

وفي هذا السيناريو، يحصل معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو على 57 مقعدا، مقابل 51 مقعدا لمعسكر نتنياهو.

أما التمثيل العربي، المتمثل بالقائمتين العربيتين (المشتركة الثلاثية والموحدة)، وفق صيغة خوض الانتخابات القائمة حاليا، فتحصلان على 13 مقعدا.

عن ماذا ستسفر الانتخابات؟

وأظهر الاستطلاع مفارقة؛ إذ تعتقد غالبية الإسرائيليين أن الانتخابات ستُسفر عن "حسم واضح" لأحد المعسكرين، وفي الوقت نفسه، تعتقد غالبية أن هناك احتمالا "متوسطا حتى مرتفع" بأن تُجرّ إسرائيل إلى جولات انتخابية متعددة، مرة أخرى.

أما بالنسبة إلى الانتخابات التمهيدية التي جرت هذا الأسبوع في حزب الليكود، فيعتقد نحو 14% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن القائمة قد تضر بفرص الليكود في الفوز بالانتخابات.

وبحسب الاستطلاع، فإنه في كل من الائتلاف الحكومي والمعارضة، هناك أغلبية كبيرة من الناخبين الذين يرون ضرورة في توحيد هذه الأحزاب الصغيرة مع أحزاب كبيرة أخرى، لتجنّب تشتيت الأصوات.

وفي ما يلي أسئلة وُجّهت للمشاركين في الاستطلاع، وإجاباتهم بحسب النسبة المئوية لكل جواب:

- هل تعتقد أن هناك احتمالا لدخول إسرائيل مرة أخرى في جولات انتخابية من دون حسم؟

48%: احتمال متوسّط - مرتفع.

35%: احتمال ضعيف.

17%: "لا أعلم".

بين ناخبي الائتلاف الحكومي:

44%: احتمال متوسّط - مرتفع.

40%: احتمال ضعيف.

16%: "لا أعلم".

بين ناخبي المعارضة:

%56: احتمال متوسّط - مرتفع.

%36: احتمال ضعيف.

%10: "لا أعلم".

- هل تعتقد أن الانتخابات ستنتهي بحسم واضح لأحد الكتلتين؟

%48: احتمال متوسّط - مرتفع.

%27: احتمال ضعيف.

%25: "لا أعلم".

بين ناخبي الائتلاف الحكومي:

%56: احتمال متوسّط - مرتفع.

%23: احتمال ضعيف.

%21: "لا أعلم".

بين ناخبي المعارضة:

%50: احتمال متوسّط - مرتفع.

%29: احتمال ضعيف.

%21: "لا أعلم".

- هل تعتقد أنه ينبغي للأحزاب الصغيرة الانضمام إلى الأحزاب الكبيرة لتجنب خسارة الأصوات؟

%49: احتمال متوسّط - مرتفع.

%26: احتمال ضعيف.

%25: "لا أعلم".

- هل تعتقد أن قائمة الليكود الجديدة تُحسّن أم تُضعف فرص الحزب في الفوز بالانتخابات؟