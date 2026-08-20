الإضراب بمطار "بن غوريون": خسائر بـ30 مليون شيكل ورحلات تقلع دون أمتعة

قدرت المالية الإسرائيلية خسائر إضراب مطار "بن غوريون" بـ30 مليون شيكل، وأكدت تقارير أن الضرر الأكبر مسّ "سمعة" إسرائيل لدى الطيران الأجنبي. الإضراب ينتهي تدريجيًا، فيما أقال نتنياهو رئيس لجنة العمال، بنحاس عيدان، من عضوية الليكود.

قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية تكلفة الإضراب الذي شهده مطار "بن غوريون"، الخميس، بنحو 30 مليون شيكل.

وتشمل هذه التقديرات خسائر الرسوم والعمولات التي لم تُحصّل نتيجة إلغاء الرحلات، وخسائر البضائع بسبب إلغاء الإسرائيليين إجازاتهم، وتأخّر وصول البضائع جوًّا بالإضافة إلى قائمة طويلة من العوامل الأخرى، بحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11").

كما أوردت القناة 12 أن الخسائر تتجلى في أمور عديدة، من بينها؛ "ضياع وقت المسافرين، وتكاليف شركات الطيران، وخسائر في إيرادات هيئة المطارات، والمشغّلين في المطار، وتعطيل نقل البضائع، وتضرُّر قطاع السياحة".

الضرر الأكبر... ليس ماديًا

وشدّدت "كان" في تقريرها على أن "الضرر الأكبر ليس ماديًا، بل هو الضرر الذي لحق بسمعة إسرائيل لدى شركات الطيران؛ فأسعار الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها مرتفعة للغاية".

وأضافت أن "ذلك يعود إلى أمور من بينها كثرة إلغاء الرحلات خلال سنوات الحرب الثلاث، وعدم استئناف العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى البلاد حتى الآن".

وذكر التقرير أن "حدثًا كهذا، كالفوضى التي شهدها المطار، الخميس، يدفع الشركات الأجنبية إلى مغادرة إسرائيل، ويزيد من الأسعار المرتفعة أصلًا".

ازدحام شديد في مطار "بن غوريون"، الخميس (Getty Images)

وأكد مسؤولون في سلطة المطارات ولجنة عمالها أن الإضراب لن يؤثر في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، إذ يُتوقع أن يتدفق مئات الآلاف من المسافرين إلى المطار.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد مسؤولون آخرون أن هناك تأخيرات محتملة.

وأفادت إحدى شركات الطيران المحلية بأنه يُتوقع أن يستغرق الأمر نحو 24 ساعة لاستقرار جدول الرحلات، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني.

حالة من الاضطراب وسجال بين لجنة العمال وسلطة المطارات

ويستمرّ الازدحام وكذلك حالة الاضطراب في مطار "بن غوريون"، الأمر الذي تسبّب في انتظار آلاف المسافرين في طوابير طويلة، وتأخيرات، وحالة من عدم اليقين.

وفي ظلّ تبادل الاتهامات بين لجنة العمال وإدارة سلطة المطارات، لا تزال العديد من الرحلات تُقلع من دون أمتعة لعدم وجود من يحمّلها، بحسب القناة 12.

وزعم اتحاد عمال النقل في الهستدروت، طوال يوم الخميس، أنه لم يصدر أي توجيه بوقف العمل في مطار "بن غوريون"، ورفض الادعاء بأن الازدحام ناجم عن "إضراب مفاجئ".

ووفقًا للاتحاد، فإن سبب الأزمة هو النقص الحادّ والمستمر في القوى العاملة، وعدم الاستعداد الكافي للازدحام المتوقع في الصيف.

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وأكد اتحاد عمال النقل أنه كان يحذر إدارة هيئة المطارات ووزيرة النقل منذ أشهر من أن القوى العاملة الحالية لا تستطيع تلبية حجم العمل المتوقّع، وأن العمال يُجبرون على العمل لساعات طويلة لتغطية النقص.

من جهة أخرى، هاجمت سلطة المطارات قرار وقف العمل، واصفة إياه بأنه "خطوة متطرفة وصعبة وغير ضرورية، تضرّ بالمصلحة العامة في المقام الأول".

ورفضت ما أعلنته اللجنة بشأن القوى العاملة، وأكدت أن حملة توظيف مكثفة جارية منذ أشهر، عُيّن خلالها عشرات العمال الإضافيين.

واجتمع الرئيس التنفيذي لسلطة المطارات ورئيس اللجنة لاحقًا في محاولة لإنهاء الأزمة، واتفق الطرفان في نهاية المحادثات على إنهاء الإضراب عصر الخميس، واستئناف عمليات الإقلاع والهبوط تدريجيًا.

إضراب كان مخطّطًا لعرقلة رحلة ريغيف

وأفاد مسؤولون رفيعو المستوى في سلطة المطارات، بأن الإضراب المفاجئ بقيادة رئيس لجنة العمال، بنحاس عيدان، كان مُخططًا أن يُجرى الأربعاء بهدف تعطيل رحلة وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، التي توجّهت إلى المغرب.

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وبحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، فإنّ المسؤولين أنفسهم أشاروا إلى أن السبب وراء قرار عيدان في نهاية المطاف بعدم تعطيل رحلة ريغيف إلى الرباط، هو زيارتها المشتركة إلى المطار برفقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو؛ إذ رأى رئيس لجنة العمال أن إحراج نتنياهو بهذه الطريقة "أمر مبالغ فيه".

إقالة عيدان من عضوية الليكود

وأعلن حزب الليكود في بيان مقتضب صدر قبيل انتصاف ليل الخميس، أنه "في أعقاب الإضراب غير القانوني في المطار، والذي أضرّ بمواطني البلاد، وألحق الضرر بالاقتصاد، أمر رئيس الحكومة، نتنياهو، بإقالة رئيس لجنة عمال هيئة المطارات، بنحاس عيدان، من عضويته في حزب الليكود".

وعلّق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الفوضى التي شهدها المطار، وقال في منشور عبر منصة "إكس"، عقب الإعلان عن عودة الأمور إلى طبيعتها تدريجيًا، إن "المطار سيظل مفتوحًا، ويعمل كالمعتاد، ومن يقف في الطريق سيعود إلى منزله".

هذا، وأُغلقت جميع مكاتب تسجيل الدخول للرحلات في مطار "بن غوريون"، صباح الخميس، بصورة مفاجئة، في إطار إضراب عمالي غير معلن أدى إلى توقف شركات الخدمات الأرضية الأربع عن تقديم خدماتها، وسط أزمة مع لجنة العمال، قبل أن يعود العمل فيه إلى الوضع الطبيعي تدريجيًا.