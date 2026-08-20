الشيباني يفنّد الرواية الإسرائيلية: لا قاعدة تركية في أبو الظهور ولا مبرر للهجوم

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ينفي وجود أي خطة لإقامة قاعدة أو تمركز عسكري تركي دائم في أبو الظهور، مؤكدًا أن دمشق أبلغت إسرائيل مسبقًا بطبيعة أعمال التأهيل، مع تمسك دمشق بمسار تفاوضي يقوم على أمن متبادل لا أحادي الجانب.

نفى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الرواية الإسرائيلية التي استخدمت لتبرير قصف مطار أبو الظهور العسكري، مؤكدًا أن دمشق لم تكن تعمل مع أنقرة على إقامة قاعدة تركية أو نشر قوات تركية بصورة دائمة في الموقع، وأن إسرائيل كانت على علم بطبيعة أعمال إعادة التأهيل قبل تنفيذ الغارات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الشيباني، في مقابلة مكتوبة مع مراسل القناة 12 الإسرائيلية وموقع "أكسيوس" الأميركي، "لم تكن هناك أي نية لإقامة قاعدة تركية هناك، أو إنشاء وجود عسكري تركي دائم، أو نشر قوات تركية في الموقع".

ورافض الشيباني الادعاءات التي ساقها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن ما وصفه بتمركز عسكري تركي في القاعدة. وشدد على أنه "خلافًا لما قاله نتنياهو، لم يكن لدى إسرائيل أي مبرر مشروع للهجوم"، مضيفًا أنه "لم يكن هناك أي حشد عسكري في القاعدة، بأي معنى يمكن أن يبرر مثل هذا التفسير".

وأوضح أن "القاعدة كانت، في الواقع، فارغة في معظمها، ولم تكتمل أعمال إعادة تأهيلها، ولم تصبح بعد جاهزة للعمل بصورة كاملة. الأعمال في الموقع كانت لا تزال في مرحلة إعادة التأهيل". وأفاد بأن الأعمال التي كانت تنفذ في مطار أبو الظهور "اقتصرت على إعادة تأهيل المطار والمنشآت التي تضررت خلال الحرب، لاستخدامها من جانب سلاح الجو السوري".

زيارة تركية في إطار التدريب

وأكد الشيباني أن ضباطًا في الجيش التركي زاروا القاعدة قبل أيام من الهجوم الإسرائيلي، لكنه قال إن الزيارة جاءت في إطار "تعاون عسكري مستمر في مجالات التدريب وتبادل المعرفة والخبرات"، وليس بهدف إقامة وجود عسكري تركي دائم.

وقال إن "سورية تعمل حاليًا على إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والمدنية وتطوير قدراتها، ولذلك تستعين بأطر تعاون وبرامج تدريب مع عدد من الدول، وليس مع تركيا وحدها".

وأضاف أن "تعاونًا مماثلًا كان قائمًا وما زال قائمًا مع السعودية والأردن وقطر وروسيا"، مؤكدًا أن "سورية دولة ذات سيادة، ومن حقها إقامة علاقات تعاون وتحالف مع أي دولة، بما في ذلك تركيا".

دمشق أبلغت إسرائيل قبل الغارة

وكشف الشيباني أن اتصالات جرت بين سورية وإسرائيل خلال الأيام التي سبقت الهجوم، وأن الجانب السوري شرح خلالها طبيعة أعمال البناء وإعادة التأهيل الجارية في القاعدة.

وقال إن دمشق "أوضحت أن القاعدة سورية وستبقى تحت السيادة والسيطرة السورية"، وأنه لا توجد خطة لإقامة وجود تركي دائم فيها.

وأضاف أن "طبيعة النشاط في القاعدة كانت معروفة، ولم يكن هناك أي أساس لتفسير أعمال إعادة التأهيل على أنها إقامة موقع عسكري تركي على الأراضي السورية".

اتصالات مع واشنطن قبل الهجوم وبعده

وقال الشيباني إنه كان على اتصال بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل الغارة الإسرائيلية وبعدها، وإن "الهدف الأساسي كان نقل موقفنا ومخاوفنا والعمل على منع التصعيد".

وأضاف: "أوضحنا للولايات المتحدة أننا لا نثق بنوايا إسرائيل تجاه سورية، وأننا نعتقد أن السياسة الإسرائيلية الحالية، بما في ذلك التصعيد العسكري وعملياتها على الأرض، لا تسهم في الاستقرار في سورية أو المنطقة".

وبعد الغارة، عادت الحكومة السورية إلى التواصل مع إدارة ترامب وعدد من الدول الأخرى للاحتجاج على الهجوم، لكن أيضًا بهدف "احتواء تداعيات الضربة ومنع تكرارها"، بحسب الشيباني.

وقال: "أردنا توضيح الموقف السوري والتشديد على ضرورة احترام سيادة سورية وعدم تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات أو لتوسيع الصراع الإقليمي".

وأضاف: "نريد تهدئة الوضع، لأن استمرار التوتر العسكري في المنطقة لا يخدم أي طرف، ولا يساعد في بناء الاستقرار الذي تحتاجه سورية والمنطقة بأسرها".

"الأمن لا يمكن أن يكون أحادي الجانب"

ورغم الهجوم، أكد وزير الخارجية السوري أن دمشق لا تزال معنية بالتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل من شأنه خفض التوتر على الحدود.

وقال إن "مسؤولية تهدئة الوضع لا يمكن أن تقع على طرف واحد فقط. على إسرائيل أيضًا إعادة النظر في سياستها تجاه سورية، والإدراك أن استمرار العمليات العسكرية والهجمات لن يحقق أمنًا طويل الأمد، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار".

وأشار إلى أن سورية وافقت خلال المفاوضات على أخذ جزء كبير من المخاوف الأمنية الإسرائيلية في الاعتبار، لكنه شدد على أن "الأمن لا يمكن أن يكون أحادي الجانب".

وأضاف: "كما نأخذ نحن المخاوف الأمنية الإسرائيلية في الاعتبار، يتعين على إسرائيل أيضًا أخذ المخاوف الأمنية السورية في الاعتبار، والتعامل بجدية مع قلقنا من سياستها التوسعية وعملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية".

وأكد الشيباني أنه إذا توافرت "إرادة سياسية حقيقية"، يمكن استئناف المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات "تضمن أمن الطرفين، وتحترم سيادة سورية، وتسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة، بدلًا من تكريس دائرة التصعيد".

وتأتي تصريحات الشيباني بعد يومين من الغارات الإسرائيلية على أبو الظهور، وفي ظل تحرك أميركي لمنع تحول التوتر بين إسرائيل وتركيا على الساحة السورية إلى مواجهة مباشرة.

وكان نتنياهو قد قال إن إسرائيل حذرت دمشق من السماح بوجود تركي في الموقع، وأضاف: "رسالتنا كانت واضحة جدًا: لا تفعلوا ذلك. أفترض أنهم لم يفهموا الرسالة جيدًا"، في إشارة إلى الغارات.