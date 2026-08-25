إرهاب المستوطنين: نتنياهو "يفقد صبره" من تحذيرات الجيش

تقرير إسرائيلي يفيد بأن جلسة أمنية عُقدت بإخطار قصير حول التطورات في الضفة تحولت إلى تبادل اتهامات بين المستوى السياسي والجيش، فيما استحوذ إرهاب المستوطنين ومخاطر تدهور الأوضاع في الضفة على معظم النقاش.

أفاد تقرير إسرائيلي بأن تبادلًا للاتهامات وقع بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، عقب جلسة أمنية "مفاجئة" عُقدت في مقر قيادة المنطقة الوسطى، أمس الإثنين، وتركز معظمها على تصاعد إرهاب المستوطنين وتداعياته الأمنية والدولية، إلى جانب سيناريوهات تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

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وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الأركان إيال زامير تلقى، قرابة الساعة العاشرة صباحًا، إخطارًا بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيصل إلى مقر قيادة المنطقة الوسطى بعد ساعتين، ما دفع الجيش إلى بدء التحضير السريع للجلسة.

وبحسب مصادر تحدثت لـ"كان 11"، فإن وزير الأمن يسرائيل كاتس أُبلغ هو الآخر بالاجتماع على نحو مفاجئ من جانب مكتب نتنياهو.

وخلال الجلسة، عرض قائد فرقة الضفة الغربية معطيات تتعلق بالإرهاب اليهودي، وقدّم مقاطع مصورة توثق اعتداءات ذات طابع قومي، بينها إحراق منازل وحيوانات وممتلكات فلسطينية.

وذكرت "كان 11" أن الجلسة استمرت نحو ساعة، وأن معظمها خُصص لبحث إرهاب المستوطنين، والقوات التي يضطر الجيش إلى تحويلها إلى الضفة الغربية للتعامل مع هذه الاعتداءات، إلى جانب ما وصفته المصادر بـ"الضرر المتراكم الذي تلحقه هذه الممارسات بمكانة إسرائيل على الساحة الدولية".

وكان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، قد حذر خلال الاجتماع من أن تصاعد اعتداءات المستوطنين قد يشكل شرارة لتدهور أمني واسع في الضفة، مشيرًا إلى أن الجيش يضطر إلى الدفع بالمزيد من القوات للتعامل مع هذه الاعتداءات بدل تركيزها على مهام أخرى.

وكانت مصادر عسكرية قد أشارت إلى أن الجيش ينتشر حاليًا بـ26 كتيبة في الضفة، وسط تحذيرات من صعوبة التعامل مع أحداث متزامنة واتساع نقاط الاحتكاك.

وبحسب مسؤول مطلع على مضمون الجلسة، فقد نفد صبر نتنياهو في مرحلة ما من تركيز الجيش على إرهاب المستوطنين، وسأل عن سيناريو ما يُعرف إسرائيليًا بـ"تحوّل البنادق"، في إشارة إلى احتمال أن توجه قوات الأمن الفلسطينية أسلحتها ضد إسرائيل.

ورد زامير، وفق المصدر، بأن الجيش لديه خطط واستعدادات لمثل هذه السيناريوهات، وأنه أجرى تدريبات عليها، لكنه أوضح أن الجيش لم يكن مستعدًا لعرضها خلال الجلسة لأن الاجتماع لم يكن مقررًا مسبقًا.

ونقل المصدر عن ممثلي الجيش قولهم للمستوى السياسي: "حددوا الموعد وسنقدم العرض". وعقب ذلك، وجّه نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي إلى عقد جلسة مخصصة لبحث هذا السيناريو.

وأدى الاجتماع إلى تبادل اتهامات بين المستويين السياسي والعسكري؛ إذ انتقدت جهات سياسية ما وصفته بعدم جاهزية الجيش ورئيس الأركان لعرض التصورات المطلوبة، بينما ردت جهات أمنية بأن الجلسة حُددت بصورة مفاجئة ومن دون وقت كافٍ للاستعداد.

ويأتي هذا الخلاف في وقت تتزايد فيه التحذيرات داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من اتساع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وما تفرضه من أعباء إضافية على الجيش، إلى جانب الخشية من تأثيرها في الوضع الأمني العام.

وتكشف المعطيات التي عُرضت في الجلسة أن جانبًا أساسيًا من القلق الأمني الإسرائيلي بات مرتبطًا بتداعيات إرهاب المستوطنين نفسه، في ظل تصاعد الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية وإحراق الممتلكات والمنازل.

وفي المقابل، سعى نتنياهو خلال الجلسة إلى تحويل النقاش نحو سيناريوهات أوسع تتعلق باحتمال تدهور أمني شامل في الضفة الغربية، بما في ذلك احتمال توجيه قوات فلسطينية مسلحة أسلحتها ضد إسرائيل.