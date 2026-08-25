سوكوت يقتحم قرية مادما ويحطم نصبا تذكاريا للشهداء بالتنسيق مع الجيش

تحت حراسة الجيش الذي أكد قيامه بعمليات هدم مشابهة وتخطيطه لتنفيذ عمليات هدم مرتقبة لنصب تذكارية أخرى، أقدم عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت على تحطيم نصب تذكاري للشهداء في قرية مادما جنوب نابلس.

سوكوت يحطم النصب التذكاري في مادما، اليوم

أقدم عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، على تحطيم نصب تذكاري للشهداء في قرية مادما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وشارك سوكوت في الاعتداء على النصب التذكاري مساعدوه، وفق ما أظهرت صور ومقاطع فيديو التقطت في القرية التي أقيمت بالقرب منها مستوطنة "يتسهار" التي تعتبر معقلا للمستوطنين المتطرفين الإرهابيين، ويسكن سوكوت فيها.

عضو الكنيست تسفي سوكوت يحطم برفقة مستوطنين نصبا تذكاريا للشهداء في قرية #مادما بـ #نابلس في الضفة الغربية، بحماية جيش الاحتلال. pic.twitter.com/jq8m7EEbxm — موقع عرب 48 (@arab48website) August 25, 2026

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سوكوت قوله إنه أقدم على اقتحام قرية مادما وتحطيم النصب التذكاري للشهداء بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وزعم سوكوت أن النصب التذكاري هو لشهداء فلسطينيين قتلوا إسرائيليين في عمليات، لكن سكان القرية أكدوا أن النصب التذكاري يخلد ذكرى شهداء من سكان القرية قتلهم الجيش الإسرائيلي.

قوات الاحتلال تحرس سوكوت في مادما

وجاء في تعقيب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "عضو الكنيست قام ’بجولة نصب تذكارية’ مع مساعديه صباح اليوم، بحراسة قوات الجيش الإسرائيلي الذين نُقلوا من عملياتهم من أجل هذه المهمة وتم تشكيل خطر على يهم دون ضرورة".

وأضاف أنه "خلافا للتنسيق، فإن المشاركين عملوا بصورة كاذبة ومضللة، بدون صلاحية وبخلاف مطلق للخطة التي تمت المصادقة عليها، وبدأوا بهدم أحد النصب التذكارية في قرية مادما، ولدى رصد ما يحدث تحدثت القوة مع قادتها الذين أوعزوا بوقف ما يحدث وتم إخراج المذكور (سوكوت) من القرية".

وتابع المتحدث أن "الجيش الإسرائيلي يرى بهذا التصرف من جانب عضو الكنيست أنه خطير واستغلال الحراسة بتجاوز مطلق للصلاحية".

وبحسب المتحدث، فإنه "نشدد على أن الجيش الإسرائيلي يهدم نصبا تذكارية ورموزا تحريضية بشكل دائم، مثلما حدث مرارا في الأشهر الأخيرة، وكذلك التخطيط له في عملية عسكرية أخرى قريبا، وهذه عملية هامة في الحرب ضد الإرهاب والتحريض على الإرهاب" حسب ادعاء الجيش الإسرائيلي.

وطالب سوكوت الجيش الإسرائيلي بتحطيم النصب التذكاري في قرية مادما، بالإضافة إلى نصب تذكارية أخرى للشهداء الفلسطينيين، وزعم أنه "حان الوقت لتحطيم هذه النصب التذكارية، ويجب تدمير وهدم النصب التذكارية هنا وفي القرى الأخرى".

ويعتدي سوكوت باستمرار على رموز فلسطينية، والشهر الماضي تم تصويره وهو يحطم لافتة مدرسة في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وفي حزيران/ يونيو الماضي حاول اقتحام مدرسة في قرية طوبا الزنغرية في الجليل الأعلى، خلال الدوام الدراسي حاملا منشارا كهربائيا.