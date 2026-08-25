من جبل الشيخ... كاتس يتوعد بالبقاء في سورية ويهدد دمشق وأنقرة

وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن قوات الاحتلال ستبقى في الجانب السوري من جبل الشيخ وفي ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية"، ووجّه رسالة مباشرة إلى الرئيس أحمد الشرع، وتهديدات لأنقرة، بالتزامن مع استمرار التوغلات الإسرائيلية ومساعٍ لاستئناف التفاوض.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال ستبقى في جبل الشيخ السوري وفي ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية" داخل سورية، رابطًا أي انسحاب باستمرار ما وصفه بـ"التهديدات الجهادية"، وموجهًا رسالة مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل انتشاره في المنطقة.

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وجاءت تصريحات كاتس خلال جولة ميدانية أجراها في جبل الشيخ السوري، بمشاركة نائب رئيس أركان الجيش تمير يدعي، وقائد المنطقة الشمالية رافي ميلو، ورئيس مديرية سورية في الجيش غسان عليان، إلى جانب مسؤولين عسكريين آخرين.

وقال كاتس: "لن نتحرك من جبل الشيخ ومن المنطقة الأمنية طالما توجد تهديدات جهادية على دولة إسرائيل"، مضيفًا أن "الرسالة إلى رئيس سورية واضحة: عندما تستيقظ صباحًا في القصر بدمشق وتنظر إلى جبل الشيخ وترى الجيش الإسرائيلي، فأنت تعلم أننا هنا لحماية بلداتنا وحدودنا".

وأضاف أن قوات الاحتلال تنتشر "في جميع أنحاء جبل الشيخ وهضبة الجولان وفي كامل المنطقة الأمنية"، مشيرًا إلى أنها "تطل من مواقعها على دمشق التي تبعد نحو 35 كيلومترًا، وعلى منطقة البقاع في لبنان، معقل حزب الله من الأعلى، من الأعلى، وبالطبع، تُراقب وتدافع عن مستوطنات هضبة الجولان والجليل ضد القوات الجهادية".

وزعم كاتس وجود "قوات جهادية" داخل مؤسسات الحكم السوري وأخرى ضمن جماعات مختلفة تسعى إلى مهاجمة إسرائيل، معتبرًا أن استمرار الاحتلال العسكري للأراضي السورية يمثل ما وصفه بـ"الدرس الأساسي من 7 أكتوبر".

وقال إن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات يومية في سورية لـ"إحباط التهديدات" ومنع ما وصفه بـ"استعدادات خطيرة للنظام الجديد"، مضيفًا: "طالما توجد تهديدات، سيبقى الجيش هنا لضمان أمننا. هكذا فعلنا، وهكذا نعتزم أن نفعل في المستقبل".

كما تطرق كاتس إلى تركيا، مدعيًا أن إسرائيل "تحركت ضد محاولة تركية للتمركز في سورية بما يعرض المصالح الأمنية الإسرائيلية للخطر"، وقال: "أوضحنا الأمور بصورة واضحة، وسنتمسك بهذا في المستقبل أيضًا".

الخارجية السورية تدين اقتحام كاتس

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، مساء الثلاثاء، اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأراضي السورية المحتلة، واعتبرت الخطوة "دخولًا غير شرعي" وتخطيًا للحدود الدولية لسورية، وانتهاكًا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الممارسات "تشكل استفزازًا واضحًا وانتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإخلالًا بالتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وما يفرضه من احترام خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها".

ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة"، وطالبت بـ"الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية التي توغلت فيها قوات الاحتلال، والعودة إلى خط فض الاشتباك، واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

ويأتي ذلك بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، والذي ربطته إسرائيل بمزاعم بشأن تحرك عسكري تركي محتمل في الموقع، في حين نفت دمشق وأنقرة وجود قوات تركية في القاعدة قبل الهجوم أو خلاله.

وادعى كاتس كذلك أن إسرائيل عملت لمنع سورية من التحول إلى مصدر تهديد، وقال إن الجيش الإسرائيلي "دمر كامل البنية التحتية الإستراتيجية لجيش الأسد بضربة استمرت عدة أيام"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل العمل العسكري داخل سورية وفق تقديراتها الأمنية.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري. وكانت آليات عسكرية تابعة للاحتلال قد توغلت، الإثنين، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن القوات فتشت إحدى المزارع في محيط القرية.

كما يأتي ذلك في أعقاب اجتماع سوري إسرائيلي عُقد، الأحد، في الأردن بوساطة أميركية، وضم وفدًا سوريًا برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني ووفدًا إسرائيليًا رفيع المستوى، برئاسة رئيس الموساد، رومان غوفمان، في إطار مساعٍ لخفض التوتر عقب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، ركزت دمشق خلال الاجتماع على وضع آليات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، وإحياء مسار التفاوض وصولًا إلى اتفاق أمني، مع التشديد على أن أي ترتيبات يجب أن تحترم سيادة سورية ووحدة أراضيها وحقها في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها.

وتطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 وإعادة العمل باتفاق فصل القوات لعام 1974، فيما تؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة. في المقابل، تكشف تصريحات كاتس أن إسرائيل تتمسك ببقاء قواتها في المواقع التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتربط ذلك بشروط أمنية تحددها من جانب واحد.

وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ عام 1967، وبعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024 أعلنت انهيار اتفاق فصل القوات لعام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع إضافية، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.