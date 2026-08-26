استطلاع: 10 مقاعد للقائمة المشتركة الثلاثية وهبوط حادّ لنتنياهو والليكود

أظهر استطلاع جديد تراجُع الليكود لـ19 مقعدا لصالح حزب آيزنكوت بـ24 مقعدا، الأنسب لرئاسة الحكومة. عربيا، تحصد المشتركة الثلاثية 10 مقاعد، مقابل 5 للموحدة، وسط تفوق معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو بـ57 مقعدا، مقابل 48 لمعسكر نتنياهو.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، الأربعاء، أن قائمة عربية مشتركة ثلاثية، تشمل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير تحصل على 10 مقاعد، مقابل 5 مقاعد للقائمة الموحَّدة، فيما يهبط حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشكل حادّ.

جاء ذلك بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 13، مساء الأربعاء، وأظهر حصول حزب "يَشار" الذي يقوده رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، على 24 مقعدا في انتخابات تُجرى اليوم، متفوقا بشكل كبير على الليكود الذي يحصل على 19 مقعدا فقط، ما يمثّل تراجعا للحزب الذي كان قد حصل على 23 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي للقناة ذاتها.

ويحصل رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وتحالفه "بِياحد" الذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، على 13 مقعدا، فيما يحصل "الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس) على 11 مقعدا.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"يَشار": 24 مقعدا.

"الليكود": 19 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 13 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 11 مقعدا.

المشتركة الثلاثية؛ الجبهة والتجمع والعربية للتغيير: 10 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"شاس": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

وفي هذا السيناريو، يحصل معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو على 57 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر نتنياهو.

أما بالنسبة للتمثيل العربي، المتمثل بالقائمتين العربيتين (المشتركة الثلاثية، والموحدة)، وفق صيغة خوض الانتخابات القائمة حاليا، فتحصلان على 15 مقعدا.

تحالُف آيزنكوت وبينيت وتروبر

وفحص الاستطلاع سيناريو آخر، يقوم على انضمام بينيت ويحائيل تروبر إلى قائمة آيزنكوت، لتحصل قائمتهم على 36 مقعدا.

وفي هذه الحالة، سيحصل الليكود على 17 مقعدا فقط، في حين تحصل القائمة العربية المشتركة على 9 مقاعد.

أما اندماج الضابط الإسرائيلي السابق، عوفر فينتر، الذي أطلق مساء الثلاثاء، حزبه الجديد "عمخا يسرائيل" لخوض انتخابات الكنيست المقبلة وبتسلئيل سموتريتش، وهو تحالف يرغب نتنياهو في أن يُشكَّل؛ فسيحصل على 7 مقاعد.

وتحصل الموحدة وعضو الكنيست السابق عن حزب "ييش عتيد"، سيغالوفيتش، على 5 مقاعد.

آيزنكوت الأنسب لرئاسة الحكومة

وفي ما يتعلّق بالأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، تصدّر آيزنكوت المرشّحين للمنصب بنسبة 46% من المؤيدين، في مواجهة نتنياهو الذي حظي بنسبة 35%، فيما أجاب 19% بـ"لا أعلم".

وأُجري الاستطلاع بواسطة "هَمداد" (شموئيل روزنر، نوح سلبكوف) بالتعاون مع معهد "ستات نت" الذي شارك في إعداد الاستطلاع بالمجتمع العربي، برئاسة يوسف مقلدة، و"همدغام" (أريئيل أيلون)، و"أسكاريا" (دودي درور).

وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاع، ألفا و407 أشخاص، بهامش خطأ في العينة 3.4%.