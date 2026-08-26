قياسا بـ OECD: مؤهلات معلمي الرياضيات واللغة في إسرائيل متدنية جدا

بحث إسرائيلي: "ثمة ضرورة لاستثمار مُركز في التعليم العربي وفي الطفولة المبكرة، حيث مستوى المؤهلات متدن بشكل خاص. ومن دون هذه الخطوات سيكون من الصعب تقليص الفجوات مقابل الدول الرائدة، وتحسين جودة التعليم في إسرائيل".

أظهر بحث إسرائيلي نُشر اليوم، الأربعاء، أن مؤهلات المعلمين في الرياضيات واللغة وفي حل المشاكل متدنية أكثر بكثير من المستوى المهني للمعلمين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وأن مؤهلاتهم متدنية أكثر أيضا من مؤهلات العاملين الأكاديميين في إسرائيل.

ويتبين من البحث، الذي أجراه "معهد شوريش لدراسة السياسة الاقتصادية"، أن مؤهلات معلمي العلوم متدنية أكثر من معلمي المواضيع الاجتماعية والأدبية، ومن العاملين في المرافق الاقتصادية الذين يحملون شهادة البكالوريوس في مواضيع أخرى، وأحد أسباب ذلك هو أنه عندما يتم توظيف معلمين يحملون شهادة جامعية في مواضيع العلوم، تكون إنجازاتهم أدنى من العاملين خارج جهاز التعليم الذين يحملون الشهادة نفسها، وكذلك قياسا بمعلمي مواضيع أخرى.

واستند البحث إلى نتائج اختبار برنامج التقييم الدولي لكفاءات البالغين (PIACC)، الذي أجرته (OECD) في العامين 2022 – 2023، الذي أجرى مقارنة دولية لأبناء الفئة العمرية 16 – 65 عاما، وشاركت فيه 39 دولة، واستند بحث "معهد شوريش" إلى تحصيل الذين امتحنوا ويعملون في مجال التعليم، وركز على مقارنة إسرائيل مع 19 دولة وتم إدراجها في المكان الـ16 بين هذه الدول.

ووفقا للبحث، فإن "للمعلمين دور مركزي في تحصيل الطلاب، ومستوى المعلمين مهم أكثر من أمور أخرى مثل تقليص عدد الطلاب في الصفوف. وتحسين مؤهلات المعلمين هو شرط ضروري من أجل تعزيز رأس المال البشري وضمان القدرة على المنافسة الاقتصادية، التي تستند إلى صناعة كثيفة للمعرفة وإلى الهايتك كمحرك نمو".

وحسب البحث، فإنه في جهازي التعليم العربي والحريدي سُجلت نتائج متدنية في جميع المراحل التعليمية، ونسبة المعلمين الذين يحملون شهادة الماجستير هي 37% في إسرائيل، وهي أدنى منها في دول (OECD) والتي تبلغ 49%، ورغم ذلك فإن مؤهلات المعلمين في إسرائيل أدنى بالمقارنة بين ذوي المستوى التعليمي نفسه.

وأشار البحث إلى أن "جهاز التعليم في إسرائيل يواجه صعوبة في توظيف أكاديميين لديهم مؤهلات عالية والحفاظ عليهم، وأن العاملين المؤهلين يفضلون القطاع الخاص"، وأوصى برفع سقف القبول لوظائف في جهاز التعليم، وتغيير طبيعة تأهيل المعلمين، ومنح محفزات في الراتب بحيث يسمح لجهاز التعليم أن يكون جذابا قياسا بالوظائف في المرافق الاقتصادية التي تتطلب شهادة أكاديمية.

وأضاف البحث أن "ثمة ضرورة لاستثمار مركز في التعليم العربي وفي الطفولة المبكرة، حيث مستوى المؤهلات متدن بشكل خاص، ومن دون هذه الخطوات سيكون من الصعب تقليص الفجوات مقابل الدول الرائدة وتحسين جودة التعليم في إسرائيل".

وأوصى البحث بأنه بدلا من إلزام الذين سيوظفون في جهاز التعليم بالدراسة لشهادة البكالوريوس وتأهيلهم للموضوع الذي سيعلمونه، أن يتم توظيف حاملي شهادة جامعية في الموضوع الذي سيعلمونه وبعد ذلك تأهيلهم للتدريس، وكذلك دراسة نماذج لمحفزات وراتب يزيدان جاذبية مهنة التعليم.