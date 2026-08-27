إسرائيل تدرس طرد مسؤولين أوروبيين من مركز التنسيق الدولي بشأن غزة

تتجه إسرائيل إلى توسيع إجراءاتها ضد ممثلي دول أوروبية على خلفية خلافات سياسية متصاعدة، في خطوة تعكس توترًا متزايدًا في علاقاتها مع عدد من العواصم الأوروبية، لا سيما بشأن الحرب على غزة والاستيطان.

تدرس إسرائيل طرد ممثلين بريطانيين وإيطاليين وألمان من مقر التنسيق الدولي في كريات جات، وذلك على خلفية مواقف وتحركات أوروبية تجاه إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.

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وأكد مصدر إسرائيلي صحة هذه المعلومات، مشيرًا إلى أن الخطوة لا تزال قيد الدراسة، وأنها تأتي ردا على ما وصفه بالسياسة البريطانية تجاه إسرائيل والإجراءات التي اتخذتها لندن مؤخرا، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة.

وبحسب الصحيفة، ناقشت الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة إخراج المملكة المتحدة من المركز متعدد الجنسيات، الذي أنشئ لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم استمرار إسرائيل في خرقه.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان إسرائيل ترحيل ممثلين هولنديين من المركز نفسه، بدعوى اتخاذ الحكومة الهولندية إجراءات وصفتها تل أبيب بأنها "معادية لإسرائيل".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، إن قرار الترحيل حظي بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وربطه بسلسلة إجراءات هولندية، كان آخرها إقرار قانون يحظر التجارة في منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهضبة الجولان، مضيفا أن الممثلين طلب منهم مغادرة إسرائيل خلال أسبوع.

وفي نيسان/أبريل الماضي، طردت إسرائيل ممثلين إسبانيين من المقر، الذي أُنشئ في إطار خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إن القرار اتّخذ بالتنسيق مع الجانب الأميركي، متهمًا حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بما وصفه بـ"الموقف المعادي لإسرائيل".

وأيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القرار، مؤكدا أن إسرائيل لن تلتزم الصمت تجاه من يهاجمها، ومشددا على أن من يوجهون انتقاداتهم إلى إسرائيل بدلا من مواجهة ما وصفها بـ"الأنظمة الإرهابية" لن يكونوا شركاء في مستقبل المنطقة.