بموافقة نتنياهو: بار أجرى محادثات مباشرة مع حماس خلال مفاوضات تبادل الأسرى

أجرى رئيس جهاز الشاباك السابق محادثات مباشرة مع حماس خلال حرب الإبادة في غزة وفي إطار مفاوضات تبادل الأسرى عام 2025، وهو ما أقره به بار خلال جلسة للكابينيت مشيرا إلى أن ذلك حصل بموافقة نتنياهو.

أجرى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق رونين بار، محادثات مباشرة مع قادة من حركة حماس خلال الحرب على قطاع غزة وفي إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى عام 2025، وذلك بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأقر بار بذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) عام 2025، مشيرا إلى أن ذلك حصل بعد موافقة نتنياهو؛ وهو ما سمحت الرقابة العسكرية بنشره الخميس.

وقال بار، إن قادة حماس في الخارج هم الذين دفعوا نحو تقدم مفاوضات تبادل الأسرى في السابق أيضا.

ومع ذلك، تساءل رئيس الشاباك السابق عن سبب تكليف نتنياهو الفريق نفسه بإدارة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، في حين أن هو من سبق وأقام ونسق مثل هذه المحادثات؛ بحسب ما أوردت القناة 12.

يأتي ذلك في أعقاب ما جرى الكشف عنه في وقت سابق، بأن نتنياهو أجرى محادثات مباشرة مع القيادي في حماس غازي حمد خلال الحرب على غزة عام 2014 بواسطة رجل الأعمال المقرب منه شلومي فوغل. وأجرى نتنياهو المحادثات في حينه من دون علم المؤسسة الأمنية، وبالتوازي مع مسار مفاوضات آخر كانت المؤسسة الأمنية تديره.

وواجه كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية نتنياهو في حينه مرتين، إلا أنه نفى معرفته بالأمر، وطالب باستدعاء فوغل وإبلاغه بوقف هذا المسار. ورغم استدعائه وإبلاغه بوقف نشاطه، واصل فوغل تحركاته، ما دفع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية إلى التوجه مرة أخرى إلى نتنياهو، الذي نفى الأمر مجددا وطالب بإصدار تعليمات إلى فوغل لوقف المفاوضات المباشرة.

واستدعي فوغل في حينه وجرى تحذيره من أن ما يقوم به يشكل مخالفة، عندها كشف عن تسجيلات وتوثيقات لاجتماعات إحاطة مع رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك يوسي كوهين، تضمنت من بين أمور أخرى الرسائل التي طلب منه نقلها إلى القيادي في حماس غازي حمد من جانب نتنياهو.