كاتس مهددا بـ"انتهاء المهلة": أي إطلاق للطائرات الورقية من غزة سيقابل برد شديد

توعد كاتس بالتصعيد في غزة، حيث هدد بـ"رد شديد" مقابل أي إطلاق للطائرات الورقية والبالونات من قطاع غزة، معتبرا أن "المهلة المحددة انتهت".

هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، بانتهاء ما اعتبر أنها "المهلة المحددة"، حيث توعد بأن "أي إطلاق للطائرات الورقية والبالونات من غزة باتجاه بلدات الجنوب سيقابل برد شديد".

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وجاء في بيان صدر عن مكتبه، أن كاتس يجري تقييما للوضع مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وقائد قيادة الجبهة الداخلية، ومسؤولين كبار آخرين في المؤسسة الأمنية.

وذكر كاتس أن "المهلة التي حددناها في أعقاب إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من قطاع غزة باتجاه بلدات الجنوب، قد انتهت"، معتبرا أن كل إطلاق للطائرات الورقية والبالونات هو "عمل إرهابي، وسنتعامل معه"؛ على حد تعبيره.

وتوعد أنه "من الآن فصاعدا، أي إطلاق سيقابل برد قوي ضد المسؤولين والمنظمين والمنفذين، وكذلك ضد مواقع الإطلاق والبنى التحتية المستخدمة من جانبهم".

وأضاف كاتس، أنه "وبناء على توجيهات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتوجيهاتي، سيعمل الجيش بكل الوسائل اللازمة، بما في ذلك إخلاء السكان من منطقة أو حي يتم منه إطلاق البالونات أو الطائرات الورقية من أجل التعامل" معها.

واعتبر أنه "لن نسمح لحماس أو لأي جهة أخرى بالعودة إلى أساليب الاعتياد والتهديد لبلدات الجنوب، كما حدث قبل السابع من أكتوبر، ومن يفعل ذلك سيدفع ثمنا باهظا".

إلى ذلك، شدّد نتنياهو وكاتس على أنه لا إعمار في غزة قبل نزع السلاح في القطاع بالكامل.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عنهما مساء الخميس، وقال فيه إنه "لا يوجد أي توجيه بفتح ’معبر إيرز’ (حاجز بيت حانون) للبضائع".

وأضافا أن "سياسة إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغير: لن يكون هناك إعادة إعمار قبل تجريد حماس من سلاحها، وجعل قطاع غزة خاليا تماما من السلاح".