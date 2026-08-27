"خزينة فارغة": زامير يقول إن الجيش يخوض "معركة على الميزانية" بظلّ استنزاف موارده

حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من تضرر جهوزية الجيش جرّاء أزمة الميزانية وتفريغ الخزينة، بالتزامن مع استنزاف قواته على جبهات متعددة، معلنا رفع التأهب وإلغاء الإجازات وتعزيز القوات بالضفة الغربية، استعدادا للأعياد.

حذّر رئس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، من أن الجيش يخوض "معركة على الميزانية" بظلّ استنزاف موارده وخوضه حروبا في عدّة جبهات.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها خلال "تقييم للوضع متعدّد الجبهات"، بحسب ما أورد الجيش الإسرائيلي في بيان.

وقال زامير: "أمامنا الكثير من التحديات، ونحن ندفع قدما بإجراءات الاستعداد القتالي في كافة الجبهات، من إيران ولبنان وحتى غزة، ونوجد في حالة تأهب قصوى في مواجهة قابليّة الانفجار متعدد الجبهات".

وأضاف أنه "في ضوء التوتر في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقرب حلول فترة الأعياد، أوجّه برفع جاهزية قيادة فرقة نظامية إضافية لتعزيز القوات في المنطقة".

وأشار إلى أنه "علاوة على ذلك، يجب الاستعداد للتفعيل الفوري لوحدات وكتائب للتعزيز في الميدان".

وقال زامير إن "الجيش سيقف بكافة تشكيلاته في حالة تأهب كاملة ومتعددة الجبهات خلال فترة الأعياد؛ ولا توجد إجازات، ولا تخفيض في حجم القوات العملياتية".

وتابع: "نحن نمر في هذه الأيام كذلك بمعركة على الميزانية".

وذكر أنه "في وقت يُستنزف الجيش في كافة الجبهات، علينا التعامل مع ’خزينة فارغة’، ومثل هذا الوضع يضر بجهوزية الجيش".

وقال: "نحن ننشغل بالدفاع عن أمن إسرائيل، وهذا هو الاعتبار الوحيد الذي نضعه نصب أعيننا، ولن ننجرّ إلى مواضيع قد تحرّف تركيزنا وجاهزيتنا".