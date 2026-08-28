استطلاع: المشتركة 8 مقاعد بالكنيست وحزب فينتر يمحو الصهيونية الدينية

أحزاب المعارضة الصهيونية تحصل على 54 مقعدا مقابل 48 مقعدا لأحزاب الائتلاف و13 مقعدا للأحزاب العربية، وآيزنكوت وبينيت يتقدمان على نتنياهو من حيث الملاءمة لرئاسة الحكومة، و72% غير راضين من جهاز التعليم

يتوقع أن تحصل القائمة المشتركة على 8 مقاعد في الكنيست، وفقا لاستطلاع نُشر اليوم، الجمعة، وتبين منه أن معسكر أحزاب الائتلاف بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أو معسكر الأحزاب الصهيونية في المعارضة لن يحصلا على أغلبية 61 عضو كنيست من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وجاءت نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" كالتالي:

حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت: 25 مقعدا

حزب الليكود برئاسة نتنياهو: 20 مقعدا

قائمة "بِياحد" برئاسة نفتالي بينيت: 15 مقعدا

حزب "الديمقراطيين": 10 مقاعد

حزب "يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد

حزب "عوتسما يهوديت": 8 مقاعد

"يهدوت هتوراة": 8 مقاعد

القائمة المشتركة: 8 مقاعد

حزب شاس: 7 مقاعد

القائمة الموحدة: 5 مقاعد

حزب "عَميخ يسرائيل" (شعبك إسرائيل) برئاسة عوفر فينتر: 5 مقاعد

حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش لا يتجاوز نسبة الحسم في أعقاب خوض حزب فينتر الانتخابات.

وبهذه النتائج تكون قوة الأحزاب الصهيونية في المعارضة 59 مقعدا، وقوة معسكر الائتلاف 48 مقعدا وبضمنها حزب فينتر الذي أعلن أنه سيوصي بتعيين نتنياهو رئيسا للحكومة، وقوة الأحزاب العربية 13 مقعدا.

وحسب الاستطلاع، فإن أحزاب "بيت صهيوني" برئاسة يوعاز هندل وحيلي تروبير؛ "الوحدة" برئاسة غلعاد إردان وأحزاب أخرى لا تتجاوز نسبة الحسم، لكنها تحصل مجتمعة على 8.1% من الأصوات وهي نسبة تساوي 10 مقاعد.



ويتقدم آيزنكوت على نتنياهو من حيث الملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة بتأييد 48% من المستطلعين مقابل 37% لنتنياهو.

كذلك يتقدم بينيت على نتنياهو بالملاءمة لرئاسة الحكومة بنسبة 45% مقابل 40%.

لكن نتنياهو يتقدم على أفيغدور ليبرمان بالملاءمة لرئاسة الحكومة بنسبة 40% مقابل 37%.



وبمناسبة افتتاح السنة الدراسية، الأسبوع المقبل، قالت أغلبية بنسبة 74% إنها غير راضية من جهاز التعليم، مقابل 18% فقط الذين قالوا إنهم راضون من جهاز التعليم.

وعبر 62% من أهالي الطلاب في روضات الأطفال حتى الصف الثاني عشر عن قلقهم من تغلغل مضامين إلى المدارس لا تتلاءم مع قيمهم وأفكارهم، فيما قال 28% إنهم غير قلقين حيال ذلك.



وأشار الاستطلاع إلى أن الأهالي الأكثر قلقا في هذه الناحية وبنسبة 80% هم ناخبو الأحزاب العربية، يليهم ناخبو الأحزاب الصهيونية في المعارضة بنسبة 61%، وعبر 57% من ناخبي أحزاب الائتلاف عن قلقهم بهذا الخصوص.



ويتبين أن الأكثر قلقا حيال ذلك في المجتمع اليهودي هم العلمانيون وبنسبة 72%، والأقل قلقا هم المتدينون وبنسبة 41%.

