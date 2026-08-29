الشاباك: التهديد باغتيال يائير نتنياهو كان كبيرا وأجلي من الولايات المتحدة بشكل عاجل

أُجلي نتنياهو الابن من الولايات المتحدة إلى إسرائيل على وجه السرعة إثر وجود "تهديد كبير" لاغتياله، بحسب ما أفاد الشاباك الذي أشار إلى أن فريق الحراسة الخاص أجلي أيضا معه.

أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مساء، السبت، أن نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو أجلي على وجه السرعة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، إثر وجود "تهديد كبير" لاغتياله.

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ووفق ما أورد الشاباك، فإنه "كان هناك تهديد كبير بإلحاق الأذى بيائير نتنياهو، وتم اتخاذ قرار بإجلائه إلى إسرائيل بشكل عاجل".

وأشار إلى أن العملاء الإيرانيين الذين أرادوا استهداف يائير نتنياهو لم يكونوا على مسافة قريبة منه، لكنهم كانوا قريبين بما يكفي لاتخاذ قرار بإجلاء نجل رئيس الحكومة جوا من هناك بشكل عاجل. وأفاد الشاباك بأنه تم إجلاء فريق الحراسة الخاص معه أيضا.

وجاء تأكيد الشاباك بعدما قالت جهات أمنية في وقت سابق من الأسبوع، إنها لا تعرف عن "إحباط" محاولة اغتيال يائير نتنياهو في اللحظة الأخيرة في ميامي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، بأن أفراد الحراسة الذين كانوا يحيطون بيائير نتنياهو لم يتمكنوا من التعامل مع الحدث في الوقت الفعلي.

وفي أعقاب ذلك، اضطر فريقان تابعان لرئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ الذي كان قد هبط في الوقت ذاته في نيويورك، بما في ذلك قائد رفيع، إلى تركه بسرعة بعد استدعائهما للمساعدة في عملية تهريب نتنياهو الابن إلى إسرائيل. وبعد نقله سريعا إلى المطار، غادر يائير نتنياهو إلى إسرائيل في الليلة نفسها.

وقالت جهات أمنية إسرائيلية في وقت سابق، إنها لا تعرف عن حدث جرى خلاله اعتقال "خلية" أو إحباط هجوم في فلوريدا كان يستهدف اغتيال يائير نتنياهو. وقالت "لا نعرف عن إحباط في اللحظة الأخيرة لعملية كانت على وشك التنفيذ"؛ بحسب ما أوردت القناة 12.

وبحسب الجهات الأمنية، فإن معلومات استخباراتية عامة وصلت بشأن نية استهداف مسؤولين إسرائيليين، وكذلك نجل رئيس الحكومة الذي كان يقيم بالقرب من ميامي.