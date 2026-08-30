اتهام قاصرين إسرائيليين اثنين بالتخابر مع عميل إيراني

الشرطة: القضية بدأت في أعقاب اعتقال أحد القاصرين في مطار بن غوريون فور وصوله إلى إسرائيل. والقاصران متهمان بكتابة شعارات على جدران وتصوير مجمعات تجارية في هرتسيليا وتل أبيب وعدد الحراس في مجمع تجاري

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الأحد، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد قاصرين اثنين (14 و16 عاما) من كريات موتسكين في خليج حيفا، ونسبت إليهما تنفيذ مهمات لصالح الاستخبارات الإيرانية مقابل الحصول على مال.

وحسب لائحة الاتهام، فإن القاصرين خطا كتابات على جدران في كريات موتسكين والتقطا صورا لمواقع مختلفة في إسرائيل، وحاولا تجنيد فتية آخرين للعمل معهما.

ونسبت لائحة الاتهام لهما مخالفات تخريب، واتهمت أحدهما بالتواصل مع عميل أجنبي وثلاث مخالفات تسليم معلومات لمصلحة عدو، ونسبت للقاصر الآخر تهمة المساعدة في الاتصال مع عميل أجنبي.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية أن القضية بدأت في أعقاب اعتقال أحد القاصرين في مطار بن غوريون فور وصوله إلى إسرائيل، واتضح أنه كان على اتصال مع عميل إيراني خلال بحثه عن عمل بواسطة تليغرام.

وحسب لائحة الاتهام، فإن القاصر أجرى، في حزيران/يونيو الماضي، اتصالا مع شخص عرّف نفسه باسم "دانييل" وأن الأخير اقترح عليه تنفيذ مهمات مقابل المال، ولاحقا ضم القاصر صديقه، وأن القاصرين اشتبها بأن "دانييل" هو عميل أجنبي يعمل من قبل إيران، وأن "دانييل" أبلغهما بأنه عميل إيراني ردا على سؤالهما، وأنهما بعد ذلك استمرا في تنفيذ مهمات.

ويتهم أحد القاصرين بأنه التقط صورا لأماكن مختلفة في إسرائيل، بينهما مجمعات تجارية في منطقتي هرتسيليا وتل أبيب، وأنه طولب بنقل معلومات حول مداخل ومخارج مجمع تجاري وعدد الحراس في المكان.

وأضافت لائحة الاتهام أنه بعد أن أرسل القاصر مقاطع فيديو قام بمحوها خشية أن يستخدمها العميل في تنفيذ عملية.

وحسب لائحة الاتهام، فإن أحد القاصرين ادعى من خلال حساب صديقه في تليغرام بأنه جندي في الوحدة 8200 بهدف الحصول على مهمات أخرى، وأنه فتح حسابا جديدا في تليغرام بطلب من العميل الأجنبي من أجل ضم أشخاص آخرين.

وجاء في لائحة الاتهام أن القاصرين تلقيا مئات الشواكل وقسما منها بواسطة عملات رقمية.