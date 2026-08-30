غارات وقصف وتفجيرات تستهدف جنوب لبنان

يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا، مع اتساع نطاق الاستهدافات الإسرائيلية وتنوعها بين القصف والغارات والتفجيرات والحرائق، ما يزيد الأضرار في المناطق الحدودية ويعمّق حالة التوتر على امتداد المنطقة.

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، الأحد، سلسلة من الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، تركزت في أقضية بنت جبيل والنبطية ومرجعيون، وتنوعت بين القصف المدفعي والغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، إضافة إلى تفجير وتدمير منازل وممتلكات وإضرام حرائق في مناطق حدودية.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أطراف بلدة حداثا والمناطق المحيطة بها تعرضت لقصف مدفعي متقطع، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق القرى الحدودية.

وفي أطراف مجدل زون ومحيط صربين، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وتدمير طاولت منازل وممتلكات، ما تسبب بأضرار مادية واسعة، فيما لحقت أضرار أيضا بمرافق زراعية وحيوانات في المنطقة.

وترافق ذلك مع تحليق متواصل للطيران الاستطلاعي والمسير على ارتفاع منخفض فوق أجواء قضاء النبطية ومحيط كفررمان وبلدات القليعة والدبشة، وسط تحذيرات للسكان من الاقتراب من المناطق الحدودية والخالية خشية تعرضها للاستهداف.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، منفذا سلسلة من الغارات الجوية وهجمات بالطائرات المسيّرة، إلى جانب القصف المدفعي الذي طال عددا من البلدات، فيما أقدم على إحراق منازل وأحراج في مناطق حدودية.

وشملت الاعتداءات النبطية الفوقا والمنصوري ومحيط زوطر الغربية وقاعقعية الجسر، إضافة إلى حاريص وبيت ياحون والمنطقة الواقعة بين عيتا الجبل وحداثا.

وفي النبطية الفوقا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على المنطقة الواقعة بين حي الدير ومرتفع علي الطاهر، عند الأطراف الشمالية للبلدة، وذلك بعد غارتين نفذتهما طائرتان مسيرتان خلال ساعات الصباح.

وفي تطور لاحق، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبا ورب ثلاثين، فيما تعرضت المنطقة بين حداثا وحاريص لقصف مدفعي.

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجه مبنى في جادة نبيه بري بمدينة النبطية، وأصاب الصاروخ جدار الطابق العلوي من المبنى من دون تسجيل إصابات.

وامتدت الغارات إلى بلدة المنصوري على دفعتين، فيما استهدف الطيران الحربي الوادي الواقع بين زوطر الغربية وقاعقعية الجسر في قضاء النبطية، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدة حاريص.

وفي اعتداءات أخرى، أضرم الجيش الإسرائيلي النار في المنطقة الواقعة بين عيتا الجبل وحداثا، ما أدى، بفعل الرياح، إلى اتساع رقعة الحرائق وامتدادها إلى مساحات من الأشجار والأعشاب اليابسة، وسط صعوبات أمام فرق الإطفاء في الوصول إلى المنطقة والسيطرة على النيران.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإحراق القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة بيت ياحون، من دون توفر معلومات فورية عن حجم الأضرار الناجمة عن ذلك.