موسكو تدعو الأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بالكشف عن مصير مؤرخ روسي

المؤرخ أرتيوم كيربيتشونوك هو مواطن روسي – إسرائيلي، اعتقله الشاباك فور وصوله لإسرائيل، بداية الشهر الحالي، وموسكو تطالب بمعرفة سبب اعتقاله وبلقاء محام معه، ويعتقد أن الاعتقال على خلفية نشره مقالات ضد إسرائيل وسياستها

توجهت روسيا إلى الأمم المتحدة من أجل أن تطالب إسرائيل بالكشف عن مصير المؤرخ والكاتب الروسي – الإسرائيلي، أرتيوم كيربيتشونوك، الذي اختفت آثاره بعد وصوله إلى إسرائيل، بداية الشهر الحالي، بعد أن اعتقله الشاباك في مطار بن غوريون.

ودعا مجلس حقوق الإنسان في الكرملين الأمم المتحدة إلى مطالبة إسرائيل بتفسيرات حول سبب اعتقال كيربيتشونوك، والسماح لمحام بأن يلتقي معه ومنحه علاجا طبيا، كما طالب بمعرفة ظروف اعتقاله، التي وصفها بأنها "تعسفية".

وكان السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، قد قال لوكالة تاس الروسية إن السفارة تتابع القضية، فيما نقلت وكالة رايا الروسية الرسمية عن فيكتوروف قوله إن السفارة الروسية توجهت إلى السلطات الإسرائيلية ذات العلاقة بشأن كيربيتشونوك.

وكيربيتشونوك (51 عاما) هو مواطن روسي، وهاجر إلى إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، وحصل على شهادة الدكتوراة من الجامعة العبرية في القدس، ثم عاد إلى روسيا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كيربيتشونوك زار إسرائيل مرات عديدة، وأنه ينتمي إلى مجموعة صغيرة من اليسار الشيوعي في روسيا التي توجه انتقادات شديدة لإسرائيل.

ونشر كيربيتشونوك في الأشهر الأخيرة عدة مقالات في الموقع التركي TRT بالغة الروسية، وقال في أحدها إنه في إسرائيل ينظرون إلى تركيا على أنها تشكل تهديدا إستراتيجيا، وتناول في مقال آخر التمييز ضد المجتمع العربي في إسرائيل وأنها مشابهة لسياسة الأبارتهايد، وجاء مقاله الأخير بعنوان "العالم كله يكرهنا ونحن فخورون بذلك"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، في أعقاب اعتقاله في إسرائيل.

وفي أعقاب زيارته لإيران، كتب كيربيتشونوك أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي لا يستبدل، بنيامين نتنياهو، يدعو المجتمع الدولي بشكل دائم إلى شن حرب ضد إيران".

وكتب أنه "كوني مواطن إسرائيلي، كان يهمني أن أرى أين تسقط قنابلنا، وأن أبلغ أبناء بلادي بمعلومات حول الحياة اليومية في الدولة (إيران) التي تبدو للإسرائيليين غريبة أكثر مما كان يبدو الاتحاد السوفييتي بنظر الأميركيين في سنوات الخمسين".