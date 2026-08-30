وفدان من ميليشيا "الدعم السريع" السودانية زارا إسرائيل سرا مرتين

تقرير: شقيقا قائد "الدعم السريع" كانا ضمن الوفدين اللذين زارا إسرائيل في العام الماضي والحالي، والتقيا مع مسؤولين في وزارة الخارجية والاستخبارات الإسرائيلية، وتقيم إسرائيل علاقات أمنية واستخباراتية مع "الدعم السريع" منذ سنوات

زار وفدان من قوات "الدعم السريع" السودانية، التي ارتكبت جرائم حرب وفظائع بحق المدنيين السودانيين خلال الحرب الأهلية في السوادان، إسرائيل سرا، العام الحالي والعام الماضي، وفقا لتقرير نشره موقع التحقيقات الفرنسي Africa Intelligence، في نهاية الأسبوع الماضي.

وزار الوفد الأول إسرائيل، في أيار/ مايو من العام الماضي، وشارك فيه عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، وشارك في هذه الزيارة السرية أيضا شقيقهما، القوني حمدان دقلو.

ووفقا للتقرير، زار شقيقا حميدتي إسرائيل سرا مرة أخرى، في شباط/ فبراير الماضي، وانضم إليهما مستشار قانوني في ميليشيا "الدعم السريع".

وأفاد التقرير بأن إسرائيل أقامت علاقات سرية مع ميليشيا "الدعم السريع"، وأن أعضاء الوفدين التقوا مع مسؤولين في وزارة الخارجية والاستخبارات في إسرائيل.

عبد الرحيم حمدان دقلو

وأضاف التقرير أن العلاقات بين إسرائيل والميليشيا كانت جزءا من علاقات أمنية واستخباراتية، بدأت قبل اندلاع الحرب الأهلية في السودان، في نيسان/ أبريل العام 2023 بسنين، وشملت تعاونا في مجالي الأمن والاستخبارات.

وتابع التقرير أن العلاقات بين إسرائيل وميليشيا "الدعم السريع" شملت نقلا تكنولوجيا وعتادا عسكريا للميليشيا.

وأكد تقرير للجنة تقصي حقائق شكلتها الأمم المتحدة أن عناصر "الدعم السريع" ارتكبت خلال احتلال مدينة الفاشر في دارفور إبادة جماعية وعمليات اغتصاب وخطف وتجويع متعمد.

ويخضع عبد الرحيم دقلو لعقوبات دولية، لأنه أدى دورا مركزيا في جرائم "الدعم السريع".

وأشارت تقارير إلى علاقات بين الإمارات و"الدعم السريع" أدت إلى قطع السودان علاقاتها مع الإمارات.

واتهمت السودان، مدعومة بتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، الإمارات بتقديم أسلحة وإمدادات لوجستية لميليشيا "الدعم السريع"، ويعتقد أن تجارة الذهب السوداني وتمرير الأموال عبر دبي يدعمان القوة المالية للميليشيا، فيما نفت الإمارات رسميا هذه الاتهامات.