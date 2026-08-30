"استعداد لتحول محتمل": الجيش الإسرائيلي يرصد جاهزية متزايدة لدى البحرية التركية

رصد الجيش الإسرائيلي استعدادات ومناورات متزايدة للبحرية التركية بالمتوسط، عادّا ذلك "استعدادا لتحول محتمل" ومؤشرا لسيناريو نزاع عسكري مفترض، وسط قلق تل أبيب من بناء أنقرة 47 سفينة حربية وتأثير توسعها على المصالح الاقتصادية والإستراتيجية.

رصد الجيش الإسرائيلي استعدادات متزايدة لدى البحرية التركية، في ظلّ خشية إسرائيلية من أن ذلك يشير إلى "استعداد لتحول محتمل".

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، في تقرير، مساء الأحد.

وذكر التقرير أن الجيش و"في ظل التوترات المتصاعدة مع تركيا، رصد خلال الأشهر الماضية، استعدادات متزايدة لدى البحرية التركية، شملت مناورات عسكرية، واستعراضا للوجود في البحر الأبيض المتوسط، ​​ومناطق الملاحة البحرية".

وأشار إلى أن بحرية الجيش الإسرائيلي تُعرّف ذلك بأنه "’استعداد لتحوّل محتمل’، أي ضرورة عملياتية وإستراتيجية للاستعداد لسيناريو نزاع عسكري".

وفي السادس والعشرين من الشهر الجاري، أوردت القناة الإسرائيلية 12، أن تركيا تبني حاليا 47 سفينة حربية لصالح قواتها البحرية، بالتوازي مع تطوير صناعة دفاعية بحرية محلية باتت تلبي جزءا كبيرا من احتياجات الأسطول، فضلا عن تصدير السفن والمنصات البحرية إلى دول أخرى، في وقت تراقب إسرائيل هذا التوسع بقلق، وتحذر من تداعياته على مصالحها الإستراتيجية في شرق المتوسط.

ورأى قائد البحرية الإسرائيلية السابق، إليعزر تشيني ماروم، أن تنامي الحضور التركي في البحر قد يفرض تحديات مباشرة على إسرائيل، داعيا إلى إعادة النظر في الإستراتيجية البحرية وتعزيز قدرات الأسطول الإسرائيلي.

وذكر أن توسع النفوذ التركي قد يؤثر في مشاريع إقليمية مثل مد خطوط أنابيب الغاز والمنشآت البحرية، بما فيها كابلات، مشيرا إلى أن أي حضور تركي متزايد في هذه المناطق، قد تكون له تداعيات اقتصادية وإستراتيجية على إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بسورية، والذي ربطته إسرائيل بمزاعم بشأن تحرك عسكري تركي محتمل في الموقع، في حين نفت دمشق وأنقرة وجود قوات تركية في القاعدة قبل الهجوم أو خلاله.