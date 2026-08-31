بصفقة قدرت بأكثر من 10 مليارات شيكل: إسرائيل ستنشئ منظومة دفاع جوي في اليونان

في صفقة قدرت بأكثر من 10 مليارات شيكل، أعلنت إسرائيل أنها ستنشئ في اليونان منظومة دفاع جوي شاملة ومتعددة الطبقات، وقال كاتس إن البلدين سيواصلان تعميق التعاون الأمني والإستراتيجي ملمحا إلى أن ذلك يأتي في مواجهة هيمنة تركيا.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الإثنين، إبرام صفقة تصدير أسلحة إلى اليونان، قدرت بأكثر من 10 مليارات شيكل وقد أطلقت عليها اسم "درع أخيل".

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وبموجب الصفقة المبرمة، تنشئ إسرائيل في اليونان منظومة دفاع جوي شاملة ومتعددة الطبقات، تعتمد على أنظمة "مقلاع داود" و"سبايدر" وغيرهما.

وأشارت إلى أن المنظومة "تعتمد بالكامل على أنظمة إسرائيلية الصنع وعلى الخبرة العملياتية الواسعة التي اكتسبتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خلال الحرب". وأضافت أنها "أكبر صفقة تصدير أسلحة في تاريخ العلاقات الإسرائيلية اليونانية، وإحدى أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل".

وعلق كاتس على الصفقة الإسرائيلية اليونانية، قائلا إن "زيارتي إلى اليونان قبل بضعة أشهر بدعوة من وزير الدفاع اليوناني، كانت تعبيرا آخر عن عمق العلاقة الإستراتيجية بين إسرائيل واليونان، وعن تصميمنا المشترك على مواصلة تعزيزها. وقد اتفقنا خلال اللقاء على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين".

وقال إن "إسرائيل واليونان تتقاسمان مصالح إستراتيجية مشتركة، وتواجهان تحديات إقليمية مشتركة".

وتحدث كاتس ملمحًا إلى تركيا "في الوقت الذي تسعى فيه جهات ذات طموحات للهيمنة إلى توسيع نفوذها وزعزعة الاستقرار في المنطقة، ستواصل إسرائيل واليونان تعميق التعاون الأمني والإستراتيجي بينهما، وستعملان بحزم للحفاظ على الاستقرار وتعزيز أمنهما ومصالحهما المشتركة".