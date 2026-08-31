مطالبة لجنة الانتخابات بإزالة صور بن غفير أثناء اقتحامه سجن الدامون

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر فيه أثناء جولته في أقسام الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، في وقت سابق من الشهر الحالي، وتباهى بالإجراءات التي قال إنها تهدف إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى والأسيرات إلى أدنى مستوى.

وأفادت "اللجنة لمناهضة التعذيب" في بيان اليوم، الإثنين، بأنها توجهت إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، أمس، مطالبة بإزالة مقطع الفيديو، وأكدت أن بن غفير تعامل بشكل مذل تجاه الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، وأن يصدر تعليمات قاطعة تحظر على بن غفير زيارات أخرى إلى السجون وتصويرها حتى نهاية الانتخابات.

وخلال جولة بن غفير في السجن، تم تصوير الأسيرات الفلسطينيات تقفن أمامه وهن مكبلات الأيدي، وتصفن الظروف التي يعانين منها في السجن، وبينها عدم توفر المياه والحمامات، ومنع العلاج الطبي عنهن، وعنف السجانين، ورد بن غفير متفاخرا بأن هدفه هو تقليص ظروف السجن "إلى أدنى حد في الحد الأدنى".



وأكدت اللجنة أن "المس الجسيم بكرامة الأسيرات الفلسطينيات من شأنه أن يشكل جريمة حرب"، وأن سلوك بن غفير متكرر لاستخدام لزيارات موثقة إعلاميا في السجون من أجل الدعاية الانتخابية، بشكل يناقض قانون الانتخابات"، وأن لجنة الانتخابات كانت قد قررت، في تموز/يوليو الماضي، أن هذا سلوك ممنوع، كما أنها فرضت غرامات في الماضي.

وقالت اللجنة في رسالتها إلى رئيس لجنة الانتخابات أن بن غفير خرق قانون الانتخابات وانتهك البند المشترك لمعاهدات جنيف الذي يحظر التعامل بإذلال وبتحقير مع المعتقلين.

وشددت اللجنة أن زيارة بن غفير تأتي في وقت فيه إجراءات قانونية تمثل فيها اللجنة أسيرات في السجن الدامون حول ظروف سجنهن، وأن مقطع الفيديو الذي نشره بن غفير من شأنه أن يؤثر بصورة غير قانونية على تلك الإجراءات والمس بخصوصية الأسيرات.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن إسرائيل تحتجز في السجون أكثر من 10 آلاف فلسطيني وفلسطينية "في ظروف تعذيب وتتفاخر بذلك"، وأن "إذلال الأسيرات في سجن الدامون ونشره هو جزء من الهوة التي وصل إليها المجتمع الإسرائيلي، ونأمل أن ينفذ رئيس لجنة الانتخابات واجبه وأن يوقف هذا السلوك المهين، غير القانون وحتى أن قريب من جرائم حرب".



وإلى جانب وقف نشر مقطع الفيديو بشكل فوري، طالبت اللجنة بفرض العقوبة المالية القصوى، ودراسة إمكانية تحويل الموضوع إلى الإنفاذ الجنائي وإصدار أمر يمنع نشر مقاطع فيديو أخرى من زنازين أسرى ضالعين في إجراءات قضائية، وذلك من خلال دعوة لجنة الانتخابات إلى العمل بشكل عاجل.