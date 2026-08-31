نتنياهو ملمحا إلى تركيا: الاتفاقية الأمنية مع اليونان تعزز التحالفات الإقليمية وتُظهر قوة إسرائيل

ألمح بنيامين نتنياهو إلى تركيا تعليقا على صفقة تسليح مع اليونان تتجاوز عشرة مليارات شيكل، مؤكدا أنها امتداد لتحالف شرق المتوسط، فيما صرّح كاتس بأن الصفقة مواجِهة "لجهات ذات طموحات هيمنة لزعزعة استقرار المنطقة".

ألمح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تركيا في معرض تعليقه، مساء اليوم الإثنين، على الاتفاقية الأمنية المُبرَمة مع اليونان، والتي ستصدر تل أبيب بموجبها أسلحة إلى أثينا بأكثر من 10 مليارات شيكل.

وقال نتنياهو عبر صفحته في "تلغرام"، إن "الاتفاقية الأمنية الموقعة اليوم مع اليونان، والتي تُعدّ من أكبر الاتفاقيات في تاريخ البلاد، هي امتداد مباشر لتحالف شرق المتوسط ​​الذي أبرمناه قبل عقد من الزمن مع اليونان وقبرص".

وعَدّ أنها "دليل إضافي على القدرات الهائلة للصناعات الدفاعية والتكنولوجية الإسرائيلية".

وفي إشارة إلى أنقرة التي تصاعدت حدّة التوتر بينها وبين تل أبيب في الآونة الأخيرة، قال نتنياهو، إن "هذه الخطوة تعكس قوة إسرائيل، وثقتها في صادراتها الدفاعية، وتعزيزها للتحالفات الإقليمية".

وفي وقت سابق، الإثنين، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس في تصريحات مشابهة، إن "إسرائيل واليونان تتقاسمان مصالح إستراتيجية مشتركة، وتواجهان تحديات إقليمية مشتركة".

وأضاف كاتس ملمحًا إلى تركيا "في الوقت الذي تسعى فيه جهات ذات طموحات للهيمنة إلى توسيع نفوذها وزعزعة الاستقرار في المنطقة، ستواصل إسرائيل واليونان تعميق التعاون الأمني والإستراتيجي بينهما، وستعملان بحزم للحفاظ على الاستقرار وتعزيز أمنهما ومصالحهما المشتركة".