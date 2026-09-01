إحباط عملية اختطاف بغزة.. ميليشيا متعاونة مع إسرائيل تتعرض لكمين

تسلط العملية الضوء على تصاعد اعتماد إسرائيل على مجموعات محلية متعاونة لتنفيذ مهام أمنية داخل مدينة غزة، في وقت تكشف فيه تفاصيل الاشتباك عن مخاطر هذه العمليات واحتمال تحولها إلى مواجهات مباشرة تستدعي تدخلًا جويًا إسرائيليا.

شهدت المنطقة الغربية من مدينة غزة، الثلاثاء، تصعيدا ميدانيا وقصفا إسرائيليا مكثفا، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة.

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أفادت مصادر ميدانية بأن القوة تعرضت للحصار واشتبكت مع مقاتلين فلسطينيين، فيما كثفت الطائرات المسيّرة تحليقها في أجواء المنطقة، بالتزامن مع استهداف كل من يتحرك في محيط موقع الاشتباكات.

ومع تصاعد المواجهات، شنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية مكثفة في المنطقة، في محاولة لتأمين انسحاب القوة المتسللة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، وسط استمرار القصف والتحليق الجوي.

أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط 3 شهداء، بينهم طفلان وسيدة، وإصابة آخرين جراء نيران طائرات مسيّرة وغارات إسرائيلية استهدفت منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.

وفي التفاصيل، نفذت مليشيات مسلحة تعمل بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، عملية في غرب مدينة غزة بهدف اختطاف شخصية بارزة مرتبطة بحركة حماس، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

فيديو يوثّق استهداف الاحتلال مركبة في منطقة الكتيبة في غزة. pic.twitter.com/XETWYUgB8q — موقع عرب 48 (@arab48website) September 1, 2026

ودخل أفراد المجموعة المسلحة المنطقة على متن دراجات نارية، قبل أن تنكشف العملية وتندلع اشتباكات وإطلاق نار كثيف أجبرها على الانسحاب.

وأشارت المصادر إلى أن المستهدف هو مسؤول كبير في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس. وفي أعقاب انكشاف المجموعة، تدخل سلاح الجو الإسرائيلي، ونفذ سلسلة غارات في المنطقة لتأمين انسحابها، بحسب تقارير فلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عددا من الأهداف في غرب مدينة غزة، من دون أن يوضح ما إذا كانت الضربات استهدفت قوات تابعة له أو عناصر الميليشيا التي تعمل بالتنسيق معه.

وفي المقابل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في منطقة الكتيبة، لكنها انكشفت أثناء تنفيذها.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدخل جويا عبر أكثر من 10 طائرات حربية، شنت غارات مكثفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فضلًا عن مقتل عدد من أفراد القوة التي حاولت تنفيذ المهمة.

وتحدثت وسائل إعلام عن محاولة مجموعة متعاونة مع إسرائيل اختطاف شخصية بارزة في القطاع، فيما أفادت تقارير فلسطينية بتنفيذ نحو 18 غارة على غرب مدينة غزة.

كاتس: اعتقال قيادي بارز في حماس والجيش سيبقى في غزة

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قوات الجيش اعتقلت قياديًا بارزا في حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل ملاحقة عناصر الحركة وتدمير ما وصفها بـ"البنية التحتية الإرهابية" في قطاع غزة.

وخلال زيارته لمستوطنة نتيف هعسرا في اليوم الأول من العام الدراسي، قال كاتس إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة على مدار الساعة، مشيرا إلى إقامة ما وصفها بـ"منطقة أمنية قوية وغير مسبوقة" بهدف حماية المستوطنات والجنود الإسرائيليين.

وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل تحقيق أهدافها المتمثلة، وفق قوله، في نزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق، مؤكدًا أن الجيش سيبقى بعد ذلك على خطوط دفاع داخل غزة لضمان أمن مستوطنات غلاف القطاع.

وهدد كاتس برد "قوي وحاسم" على أي إطلاق نار من غزة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والبالونات، وقال إن الرد سيشمل استهداف المسؤولين عن عمليات الإطلاق وإخلاء المناطق التي تُستخدم لتنفيذها.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى سياسة أمنية شاملة في مختلف الجبهات، محذرًا من أن أي هجوم من غزة سيقابل برد إسرائيلي وصفه بأنه "صعب".