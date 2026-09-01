إسرائيل تتسلم غواصة "دراكون" السادسة لسلاح البحرية من ألمانيا

تسلمت إسرائيل غواصة هي السادسة لسلاح البحرية، إذ بدأت "دراكون" الإبحار من ألمانيا بعد مراسيم عقدت هذا الأسبوع في حوض بناء السفن (TKMS) في مدينة كيل بمشاركة مسؤولين إسرائيليين وألمانيين.

أعلنت إسرائيل مساء، الثلاثاء، أن الغواصة "دراكون" التابعة لسلاح البحرية في طريقها من ألمانيا إلى البلاد، مشيرة إلى اختتام مرحلة التخطيط والبناء المشترك للغواصة بين البلدين، وبدء إبحارها إلى البلاد.

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وقال الجيش ووزارة الأمن الإسرائيلية في بيان مشترك، إن هذه الغواصة السادسة التي تتسلمها إسرائيل، وتحدثا عن مشاركة قائد سلاح البحرية الإسرائيلي وعددا من المسؤولين في وزارة الأمن والسفير الإسرائيلي لدى برلين، وقائد البحرية الألماني في مراسيم بدء إبحار الغواصة التي أقيمت في حوض بناء السفن (TKMS) في مدينة كيل الألمانية.

وأشار البيان إلى أن الغواصة "دراكون" هي الثالثة والأخيرة من سلسلة غواصات دولفين (AIP) في صفقة أبرمتها وزارة الأمن لصالح سلاح البحرية، وهي "تضم تقنيات حديثة ومتطورة تضع إسرائيل في طليعة التكنولوجيا العسكرية العالمية، وتعزز المرونة العملياتية لسلاح البحرية لسنوات طويلة قادمة".

وقال قائد سلاح البحرية إيال هارئيل "اليوم، تتحول سنوات طويلة من التفكير والتخطيط والتطوير والبناء والابتكار والعمل إلى واقع عملياتي. نحن نشهد اللحظة التي تبدأ فيها غواصة المستقبل التابعة لسلاح البحرية وللجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل رحلتها إلى البلاد".

وأشار إلى أن الغواصة "ستجلب معها قدرات أكثر تطورا، ومدى عملياتيا أوسع، وقدرة على البقاء لفترات أطول في المهام، وقوة عملياتية كبيرة".

وختم هارئيل بالقول "سيعمل داخل الغواصة مقاتلون وقادة مؤهلون في الخفاء والظلام والصمت بعيدا عن البلاد، هم وحدهم يتحملون مسؤولية اتخاذ القرار الصحيح".