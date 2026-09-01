توقف عمل جميع منشآت تحلية المياه في البلاد

سلطة المياه ووزارة الطاقة أعلنتا عن وقف المنشآت بسبب تعكر مياه البحر الذي يرجح أنه ناجم عن انجراف طحالب من نهر النيل، وسيؤدي ذلك إلى تقليص استخدام المياه، فيما بدأت شركة "ميكوروت" بضخ مياه من بحيرة طبرية والمياه الجوفية

خزان مياه للشرب في منطقة باب العامود في القدس بعد وقف خمس منشآت تحلية مياه، أمس (Getty Images)

أعلنت سلطة المياه ووزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، عن وقف عمل جميع منشآت تحلية المياه نتيجة لتعكر مياه البحر، وصدرت تعليمات للسلطات بتقليص ري الحدائق العامة والحقول الزراعية، وتقليص استخدام المواطنين للمياه.

وحسب سلطة المياه، فإن تزويد البيوت بالمياه سيستمر باستثناء أماكن توجد فيها مشاكل وسيتم تقليص إمدادها بالماء، واستمرار العمل على إصلاح مركز التشغيل التابع لسلطة المياه في هذه الأماكن.

وجرى أمس وقف عمل خمس من بين ست منشآت تحلية المياه بسبب التعكير في مياه البحر، الذي يرجح أنه نجم عن انجراف طحالب من نهر النيل.

وحاولت سلطة المياه، مساء أمس، تشغيل ثلاث منشآت لتحلية المياه، لكنها عملت بصورة جزئية خلال الليل، وتم إيقاف عملها مرة أخرى صباح اليوم.

ومن أجل التعويض على النقص في المياه، بدأت شركة المياه "ميكوروت" بضخ كميات مياه أكبر من بحيرة طبرية ومن المياه الجوفية، ويتوقع أن تكفي كميات المياه لإمدادها لجميع البيوت في البلاد.

رغم ذلك، ذكرت سلطة المياه أن الصعوبة الأكبر هي بضخ المياه من شمالي البلاد إلى جنوبيها، الأمر الذي سيؤدي إلى شعور سكان جنوب البلاد بتشويشات في تزويد المياه.