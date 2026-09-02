استطلاع: المشتركة 8 مقاعد وانشقاق غوتليف يضعف "الليكود" بمقعد لصالح بن غفير

حسب الاستطلاع، فإن تحالف "الصهيونية الدينية" مع فيغلين سيؤدي إلى عدم تجاوز حزب عوفر فينتر نسبة الحسم، لكن هذا التحالف سيفقد مقعدا بسبب انضمام غوتليف إلى بن غفير، لصالح "يسرائيل بيتينو"، و8 قوائم لا تتجاوز نسبة الحسم.

يجري حزبا "الليكود" و"عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مداولات نهائية حول انتقال عضو الكنيست طالي غوتليف من "الليكود" إلى "عوتسما يهوديت"، فيما أظهر استطلاع أن انتقال غوتليف سيضعف الليكود بمقعد لصالح "عوتسما يهوديت".

ووصلت غوتليف في الانتخابات التمهيدية في "الليكود" إلى المكان العشرين في قائمة مرشحي الحزب، وهي تتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه يسعى إلى استبعادها عن القائمة ودفعها إلى مكان متأخر ولا يضمن استمرار وجودها في الكنيست، بينما ذكر موقع "واينت" اليوم، الأربعاء، أن بن غفير سيمنحها المكان الرابع في قائمة مرشحي حزبه.

ونشر موقع "واللا" الإلكتروني استطلاعا، اليوم، جاءت نتائجه كالتالي في حال جرت انتخابات الكنيست الآن:

حزب "يَشار": 24 مقعدا.

حزب "الليكود": 22 مقعدا.

قائمة "بِياحد" برئاسة نفتالي بينيت: 15 مقعدا.

حزب "الديمقراطيين": 10 مقاعد.

حزب "يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

القائمة المشتركة: 8 مقاعد.

كتلة "يهدوت هتوراة": 8 مقاعد.

حزب "عوتسما يهوديت": 7 مقاعد.

حزب "شاس": 7 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

تحالف "الصهيونية الدينية" وموشيه فيغلين: 5 مقاعد.

وبهذه النتائج يكون تمثيل الأحزاب الصهيونية في المعارضة 58 مقعدا، مقابل 49 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و13 مقعدا للأحزاب العربية.

وحسب الاستطلاع، فإن "عوتسما يهوديت" سيحصل على 8 مقاعد مع انتقال غوتليف إليه، فيما سيتراجع "الليكود" إلى 21 مقعدا، وكذلك سيتراجع تحالف "الصهيونية الدينية" وفيغلين إلى 4 مقاعد، ويحصل "يسرائيل بيتينو" على 10 مقاعد، وسيرتفع تمثيل أحزاب المعارضة الصهيونية إلى 59 مقعدا، مقابل تراجع تمثيل أحزاب الائتلاف إلى 48 مقعدا.

وأضاف الاستطلاع أن تحالف "الصهيونية الدينية" مع فيغلين سيؤدي إلى حصول حزب "عمخا يسرائيل" اليميني المتطرف برئاسة عوفر فينتر على 2.3% من الأصوات، وعدم تجاوزه نسبة الحسم.

وحسب الاستطلاع، فإن 8 أحزاب لن تتجاوز نسبة الحسم، لكنها ستحصل على حوالي 10% من أصوات الناخبين وهذه نسبة تساوي 12 مقعدا.