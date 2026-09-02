غارات إسرائيلية على جنوب لبنان واعتراض هدف جوي بالجليل

غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم جنوبي لبنان، فيما تعرضت تلة علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي ثقيل، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

أفادت مصادر لبنانية، صباح الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على محيط بلدتي كفررمان وعربصاليم جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل استهدف تلة علي الطاهر.

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وبحسب مصادر لبنانية فإن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم جنوبي لبنان، فيما تعرضت تلة علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي ثقيل، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه، يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية، وذلك عقب تفعيل صافرات الإنذار في عدد من مناطق الجليل الأعلى، بينها كفار يوفال ومعيان باروخ والجوشريم، للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات، فيما فعلت إنذارات إضافية تحسبا لسقوط صواريخ وقذائف خلال محاولات الاعتراض.