نتنياهو في غزة: لن ننسحب وسنوسع السيطرة... هدفنا نزع سلاح حماس والقطاع

أجرى نتنياهو جولة عند "الخط الأصفر" في غزة، تحدث خلالها عن السيطرة على 60% من أراضي القطاع، وأكد أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة وستبقى عند "الخط الأصفر"، مشيرا إلى أن الهدف هو نزع سلاح حماس وغزة.

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جولة عند "الخط الأصفر" في قطاع غزة زار خلالها موقعا للجيش، عن السيطرة على 60% من أراضي غزة، معتبرا أن السيطرة ستتوسع. وأكد عدم انسحاب القوات وبقاءها عند هذا الخط الذي أنشئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

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وتلقى نتنياهو خلال جولته برفقة رئيس أركان الجيش إيال زامير وقائد المنطقة الجنوبية بالجيش، إحاطة حول عمليات قوات الجيش في منطقة "الخط الأصفر"، والعمليات في القطاع. في وقت تتواصل انتهاكات وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وقال نتنياهو "نحن نسيطر هنا على المنطقة، ولن ننسحب وسنبقى عند هذا الخط"، متحدثا عن السيطرة على 60% من القطاع، وأشار إلى أن السيطرة ستتوسع أكثر.

وذكر "نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق هدفنا وهو نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، لقد تحقق هذا الهدف إلى حد كبير، ولا يزال هناك عمل علينا إنجازه".

كما أجرى نتنياهو تقييما للأوضاع الأمنية في مقر فرقة غزة، والتقى عناصر القوات الخاصة من جهاز الأمن العام (الشاباك) التي نفذت عملية اختطاف مسؤول جهاز الأمن الداخلي في غزة الثلاثاء.

ويأتي ذلك غداة إعلانه اختطاف قائد جهاز الأمن الداخلي بالقطاع معين محمد العرابيد، في عملية نفذتها قوات خاصة من جهاز الأمن العام (الشاباك)، معتبرا أنه أحد قادة حماس الرفيعين.

ونسب إليه المسؤولية عن "إخفاء ونقل المختطفين، وإخفاء قادة حماس، وعن بناء القوة ومحاولات إعادة تأهيل قدرات" حماس، مضيفا أنه "في الآونة الأخيرة انخرط في محاولات لإعادة فرض حماس سيطرتها على قطاع غزة، وفي الخداع بشأن مسألة نزع سلاح القطاع، وساعد في تنفيذ عمليات ضد قواتنا ومواطنينا"؛ على حد قوله.

ووجه تهديدا بالقول "تعليماتي واضحة: ستواصل إسرائيل ملاحقة جميع قادة حماس وكل من شارك" في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.