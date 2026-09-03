إطلاق سراح مرتقَب لـ5 أسرى لبنانيين من سجون إسرائيل... الجيش اللبناني يتسلّم أحدهم

تُطلق إسرائيل سراح خمسة أسرى لبنانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث يتسلم الجيش اللبناني مواطنًا عبر الصليب الأحمر. وتأتي الخطوة إطار المفاوضات بين الطرفين، واستكمالا لتقدم أحرز في روما بملف المعتقلين، بالتزامن مع إجراءات ميدانية جنوبي لبنان.

جانب من وقفة مطالبة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وكشف مصيرهم في بيروت، 2025

يُتوقع أن تُطلق إسرائيل سراح 5 أسرى حرب لبنانيين، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير، اليوم، عادّة أن الخطوة تأتي "كبادرة إسرائيلية في إطار المفاوضات بين البلدين".

كما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة نقلا عن مصدر إسرائيلي، أنه "من المتوقع أن تفرج إسرائيل اليوم عن خمسة معتقلين لبنانيين".

وقال مصدر أمني لبناني في تصريحات لوسائل إعلام عربية، اليوم، إن "الجيش (اللبناني) سيتسلم عبر الصليب الأحمر مواطنا لبنانيا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية".

وبعد وقت وجيز، أكد الصليب الأحمر الدولي ذلك، وقال: "تسلّمنا من إسرائيل أسيرا لبنانيا من معبر الناقورة، وسلمناه للجيش اللبناني".

وأشارت القناة الإسرائيلية 12، إلى أن عملية إطلاق سراح الأسرى، "تجري بالتزامن مع العملية التجريبية في منطقتين جنوبي لبنان، حيث نقل الجيش الإسرائيلي المسؤولية إلى الجيش اللبناني، المكلف بالتدخل لإخراج حزب الله من المنطقة".

وفي السياق ذاته، أضافت أن جيش الاحتلال "يصف الجيش الإسرائيلي العملية التجريبية بالفاشلة".

وفي الجولة السابعة من المحادثات، التي عُقدت في روما في آب/ أغسطس الماضي بوساطة أميركية، كانت قضية الأسرى موضوعا رسميا للمفاوضات.

وتبادل الطرفان قوائم أولية بأسماء المعتقلين والمفقودين.

ووفقا لمصادر لبنانية، طالب لبنان بأن تكون الخطوة الأولى هي إطلاق سراح مجموعة من الأسرى والمعتقلين المدنيين.

وقال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في 7 آب/ أغسطس، إنه تم إحراز "تقدم إيجابي" في قضية الأسرى، لكن في تلك المرحلة لم يُعلن بعد عن اتفاق نهائي بشأن عمليات إطلاق سراح إضافية.

وكانت إسرائيل قد أطلقت سراح 5 أسرى لبنانيين في آذار/ مارس 2025 ونقلتهم إلى لبنان.

وجاءت الخطوة حينها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وبالتوازي مع التقدم المحرز في المحادثات بشأن قضايا الحدود. وقد نُقل أربعة منهم في 11 آذار/ مارس، بينما نُقل الخامس، وهو جندي في الجيش اللبناني، لاحقا.