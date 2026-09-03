كاتس يتوعد بضرب كافة البنى التحتية في إيران في حال هاجمت إسرائيل

توعد كاتس بضرب كافة البنى التحتية المدنية والعسكرية بما فيها التابعة للطاقة في إيران في حال نفذت أي هجوم على إسرائيل، متحدثا عن وجود "مؤشرات لضغوط اقتصادية شديدة قد تدفعهم إلى خطوات يائسة"؛ على حد تعبيره.

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيزيل القيود القائمة على بلاده، مهددا بمهاجمة كافة البنى التحتية المدنية والعسكرية.

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وتوعد كاتس بضرب جميع البنى التحتية العسكرية والمدنية في إيران بما فيها البنى التحتية للطاقة، معتبرا "سنعيد إيران إلى أعماق العصر الحجري والظلام".

وقال إن النظام الإيراني "يعرف جيدا سبب عدم مهاجمته إسرائيل بعد أن ألحقنا به ضربات قوية مرتين، ودمرنا البرنامج النووي، واغتلنا (المرشد الأعلى علي) خامنئي، وألحقنا أضرارا جسيمة بقدراته الإستراتيجية".

وتحدث كاتس عن وجود "مؤشرات تدل على أن الضغوط الاقتصادية الشديدة والخشية من سقوط النظام، قد تدفعهم إلى اتخاذ خطوات يائسة"؛ على حد تعبيره.

وذكر أثناء لقائه موظفي وزارة الأمن، أن "إسرائيل مستعدة جيدا في الدفاع والهجوم لأي احتمال، والجيش مستعد لتنفيذ المهمة".