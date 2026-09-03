"المعاملة بالمثل": روسيا ترفض طلب إسرائيل بهبوط "إل عال" ببطرسبرغ بدلا من موسكو

رفضت روسيا طلبا إسرائيليا بهبوط الطائرات التابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية في سانت بطرسبرغ، بدلا من العاصمة موسكو، التي تشهد توقّفا للرحلات الإسرائيلية في الوقت الحاليّ.

وأوردت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير، مساء اليوم الخميس، أن شركة "إل عال"، كانت ترغب في استئناف رحلاتها إلى روسيا، وافتتاح خط طيران إلى سانت بطرسبرغ، بعد توقف رحلاتها إلى موسكو بسبب الوضع الأمني ​​في روسيا، وقدّمت طلبا من أجل أن يُتاح لها ذلك.

إلا أن روسيا رفضت الطلب، "بهدف معاقبة إسرائيل"، وفق التقرير الذي أشار إلى أن القرار الروسي، "يعود إلى عدم سماح إسرائيل لشركة الطيران الروسية ’إيروفلوت’ بالهبوط في البلاد".

وذكر التقرير أن الشركة تخضع لعقوبات في أوروبا والولايات المتحدة. ورغم عدم وجود عقوبات محددة على التجارة مع روسيا في إسرائيل، فقد تقرر قطع العلاقات الجوية مع الشركة المملوكة لروسيا، فيما لم تستبعد وزارة النقل، وسلطة الطيران المدني إمكانية هبوط طائرات "إيروفلوت" في إسرائيل.

وتزعم مصادر وصفها التقرير بالمطلعة، أن "من بين دوافع روسيا لمعاقبة إسرائيل، هو تأييدها للعقوبات الدولية المفروضة على الشركة وروسيا".

كما لفت التقرير إلى أن شركة طيران روسية خاصة، هي "ريد وينغز"، تهبط في إسرائيل؛ عادّا أن "العقوبة موجهة مباشرة ضد شركة ’إيروفلوت’"، علما بأنها تمثّل الخطوط الجوية الرسمية لروسيا.

وقد أوقفت شركة "إل عال" رحلاتها إلى موسكو بسبب هجمات الطائرات المسيّرة الأخيرة، ولا توقعات باستئناف خط الطيران هذا في الوقت الحاليّ.

خطوة هدفت لمعالجة النقص الحاد في الرحلات بين البلدين

وأوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" عبر موقعها الإلكتروني، أن شركة "إل عال"، حاولت افتتاح خط طيران مباشر جديد من تل أبيب إلى سانت بطرسبرغ، لكن وفقا لمصادر مطلعة، قوبل الطلب بالرفض من قبل السلطات الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من هذه الخطوة كان معالجة النقص الحاد في الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل وروسيا، والذي تفاقم بعد أن علّقت "إل عال" رحلاتها على خط موسكو في نهاية حزيران/ يونيو.

وقال إن تعليق الرحلات إلى موسكو، الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية حزيران/ يونيو، كان قد مُدِّد بسبب هجمات الطائرات المسيّرة والاضطرابات في المطارات المحيطة بالعاصمة الروسية؛ وقد أدى ذلك إلى تقليص خيارات الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وتم النظر إلى سانت بطرسبرغ كحلّ بديل.

إلا أن محاولة التحول إلى الخط الجديد واجهت، وفقا للمصادر نفسها، "صعوبة سياسية وجوية"، إذ لم تستجب السلطات الروسية لطلب شركة "إل عال"، ولعل أحد الأسباب هو رفض إسرائيل السماح لشركة الطيران الروسية "إيروفلوت" باستئناف رحلاتها إلى مطار بن غوريون.

وأضاف تقرير الصحيفة، أنه "إذا كان هذا هو السبب بالفعل، فإن النزاع قائم على مبدأ المعاملة بالمثل: فموسكو لا ترغب في منح شركة إسرائيلية فرصة توسيع عملياتها في روسيا، في حين أن شركة الطيران الوطنية الروسية ممنوعة من العمل في إسرائيل".