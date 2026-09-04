اتّهام إسرائيليّ بارتكاب جرائم أمنية بتحريض من "جهات أجنبية"

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد إسرائيل، إثر تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة، أثبت تورطه بأنشطة نفوذ بطلب من استخبارات أجنبية بعد وصوله البلاد قبل شهر. وطالبت النيابة بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات، مع فرض حظر نشر كامل على تفاصيل القضية.

قدّمت النيابة العامة المركزية في إسرائيل، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي أمام المحكمة المركزية المركزية، بتهم تتعلق بالأمن.

وقد صدر أمر حظر نشر شامل بشأن القضية، ولم تسمح المحكمة إلا بنشر التفاصيل الأساسية الواردة في لائحة الاتهام.

وبحسب المعلومات التي سُمح بنشرها، فقد تم احتجاز المتهم في إطار تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة الإسرائيلية.

وكشف استجوابه أنه كان مُحرَّضًا من قبل "عناصر استخبارات أجنبية"، وأنه متورط في أنشطة "نفوذ أجنبي" ضد سرائيل.

وبعد انتهاء التحقيق، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام وطلبت إبقاء المتهم رهن الاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.

ويُحظر نشر أي تفاصيل أخرى تتعلق بهوية المتهم، أو ملابسات القضية.

وقد وصل الإسرائيلي المتهم إلى البلاد قبل نحو شهر، وهو رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.

ومُنع من مقابلة محامٍ حتى قبل أسبوع ونصف تقريبا، فيما رافق مسار التحقيق المستشارة القضائية للحكومية، والمدعي العام.