انسحاب حزب إردان من الانتخابات بعد فشل التحالف مع غانتس

انسحاب حزب غلعاد إردان "هأحدوت" من خوض انتخابات الكنيست، وذلك بعدما وصلت محادثات تشكيل تحالف مع "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس إلى طريق مسدود.

أعلن السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان مساء، الجمعة، انسحاب حزبه "هأحدوت" من خوض انتخابات الكنيست المقبلة المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

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وبرر إردان انسحاب حزبه بالقول "بعد نحو شهر من الحملة الانتخابية، تظهر الوقائع أن غالبية كبيرة من الجمهور تطلب قبل شيء حسما واضحا بشأن هوية رئيس الحكومة في الانتخابات المقبلة، وأن الحاجة إلى حكومة وحدة واسعة ليست في مقدمة أولويات المواطنين".

وأضاف "رغم الجهود الكثيرة التي بذلناها، فإن الدعم الذي يحظى به حزب ’هأحدوت’ الذي أسسته لا يضمن تجاوز نسبة الحسم، كما أن خيارات التحالف مع أحزاب أخرى في معسكر الوحدة لا تتحقق. لذلك قررت أن الحزب لن يخوض الانتخابات المقبلة".

واعتبر إردان، أن "القيادة تعني أيضا إدراك الواقع كما هو والتصرف بمسؤولية، وأؤمن بأنه علينا أن نضمن أن تؤثر أصوات ناخبينا في نتائج الانتخابات وألا تذهب سدى".

ويأتي إعلان إردان انسحاب حزبه من الانتخابات في أعقاب وصول محادثات التحالف مع رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس إلى طريق مسدود.

وبحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فإن غانتس أبلغ إردان أثناء اجتماعهما صباح الجمعة، بأنه غير معني بهذا التحالف.

وفي محيط غانتس كانوا يأملون في تشكيل تحالف كبير في "المعسكر الثالث" بقيادته، إلا أنه وفي هذه المرحلة أعلن ضابط الاحتياط دادي سمحي أنه لن يخوض الانتخابات، كما أن أييليت شاكيد لا تميل إلى الانضمام أيضا.

وقرر غانتس عدم التحالف مع حزب إردان تحديدا، معتبرا أن تحالفا كهذا لن يكون مفيدا. بينما قدر أن إردان سينسحب من الانتخابات وأن ينضم عددا من أنصاره إلى حزبه بشكل فردي.