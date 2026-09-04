بن غفير يعلن انضمام غوتليف لحزبه وترشيحها في المكان الثاني بقائمته

غوتليف: "بن غفير يريد إلى جانبه أشخاصا أقوياء وليس ضعفاء، وإذا كان هناك شيئا سأجلبه إلى الطاولة فهو الإثبات أني قادرة على مكافحة حكم الموظفين بلا مساومة، وقد شاهدتم أنني حاربت الحصانة ونجحت في هزيمة بهاراف ميارة"

أعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عن انتقال عضو الكنيست طالي غوتليف من حزب الليكود وانتقالها إلى حزبه، "عوتسما يهوديت"، وأن ستكون المرشحة الثانية القائمة.

وقال بن غفير إن "غوتليف ستعزز قوة الحزب، ورأينا كيف أنها حاربت مثل لبؤة من اليمين ورئيس الحكومة وضد الدولة العميقة".

وأضاف بن غفير أنه "تم تخصيص المكان الثالث لغوتليف، لكن الوزير يتسحاق فاسرلاوف توجه إليّ وقال إنه يوافق على أن يكون في المكان الثالث من أجل طالي التي ستكون في المكان الثاني".

بدورها، اعتبرت غوتليف أن "بن غفير يريد إلى جانبه أشخاصا أقوياء وليس ضعفاء، وإذا كان هناك شيئا سأجلبه إلى الطاولة فهو الإثبات أني قادرة على مكافحة حكم الموظفين بلا مساومة، وقد شاهدتم أنني حاربت الحصانة ونجحت في هزيمة (المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف) ميارة وجماعتها. والشعب متعطش لعوتسما (قوة) يهودية".

وأعلن الليكود، أمس، أنه توصل إلى اتفاق مع غوتليف حول انضمامها إلى حزب "عوتسما يهوديت"، وأنه حتى الانتخابات غوتليف ستكون ملتزمة بالتصويت في الكنيست إلى جانب الليكود.

وفي أعقاب الانتخابات التمهيدية في الليكود، اتهمت غوتليف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه سعى لاستبعادها عن قائمة الليكود، لأنها وصلت في الانتخابات التمهيدية إلى المكان 12 في قائمة مرشحي الليكود، وتم دفعها إلى المكان 20 بعد تعيين نتنياهو مرشحين من قِبله قي أماكن مضمونة ومتقدمة في القائمة.