تقرير: نتنياهو رفض الاطلاع على تحقيقات 7 أكتوبر وعقد مداولات حولها

مصدر إسرائيلي مطلع: "هذا بدا كأن نتنياهو يفضل الحفاظ على جهل بتفاصيل التحقيقات العسكرية، لأنه إذا لم يقرأها، بإمكانه الاستمرار في قول ما يريده حول 7 أكتوبر، من دون ضرورة لأخذ الحقائق بالحسبان"

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الاطلاع على تحقيقات الجيش الإسرائيلي حول 7 أكتوبر، ولم يعقد أي مداولات مع رئيس أركان الجيش وهيئة الأركان العامة الحالية والسابقة حول تحقيقات 7 أكتوبر، ولم تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعات لمناقشة هذه التحقيقات.

في 27 شباط/فبراير العام 2025، بعث رئيس طاقم نتنياهو، تساحي برافرمان، رسالة إلى السكرتير العسكري لوزير الأمن، جاء فيها أن نتنياهو لم يحصل على التحقيقات كي يطلع عليها، لكن في الجيش الإسرائيلي فوجئوا من الرسالة وقالوا إن نتنياهو لم يطلب ذلك أبدا، وأن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، لم يطرح هذا الموضوع أيضا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي اقترح على نتنياهو، قبل فترة طويلة من كشف نتائج التحقيقات حول الإخفاقات الأمنية أمام الجمهور، وأن يقرأها ويتعمق في نتائجها، لكن نتنياهو لم يبد اهتماما بهذا الاقتراح.

وتابعت أن مكتب رئيس أركان الجيش توجه إلى برافرمان كي يعين موعدا في أقرب وقت ممكن من أجل استعراض التحقيقات أمام نتنياهو، وفي موازاة ذلك تلقت هيئة الأركان العامة تعليمات بأن تستعد لتقديم التحقيقات إلى نتنياهو، لكن لم يحدث شيئا من هذا لاحقا.

وبعد ذلك بعشرة أيام، تنحى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، عن منصبه، لكن مكتب نتنياهو لم يعيد الاتصال أبدا مع الجيش الإسرائيلي من أجل تحديد موعد لتقديم التحقيقات لنتنياهو، كما لم يطلب مكتب نتنياهو الحصول على التحقيقات خطية.

وحسب الصحيفة، فإن مسؤولين أمنيين سابقين كانوا ضالعين في أحداث 7 أكتوبر "ذُهلوا" عندما سمعوا أقوال نتنياهو في القناة 14، أمس، وقوله إنه لم يوقظه أحد، صباح 7 أكتوبر، "كي لا يحدث سوء تقدير مقابل حماس".

وأضافت الصحيفة أن "الحقائق والمحور الزمني في 6 و7 أكتوبر تبين أن الواقع كان مختلفا تماما، وأن نتنياهو نفسه أمر في عدة مناسبات بالامتناع عن عمليات عسكرية ضد حماس وضد حزب الله وإيران، بهدف منع ’سوء تقدير’ وحتى أنه استخدم هذه العبارة في مداولات مغلقة".

ونشر مكتب نتنياهو، مساء أمس، جدوله الزمني في صباح 7 أكتوبر، بادعاء الرد على "تقارير مضللة"، وحسب هذا الجدول الزمني فإن نتنياهو أوعز لرئيس أركان الجيش عند الساعة 09:55 بإغلاق الحدود مع غزة بشكل محكم، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على بدء هجوم حماس.

وحسب جدول نتنياهو الزمني فإن توجه إلى مقر وزارة الأمن والجيش في تل أبيب (الكِرياه) عند الساعة 07:30 صباح 7 أكتوبر، وخلال ذلك تحدث مع وزير الأمن في حينه، يوآف غالانت، الذي أبلغه بأنه لا توجد صورة واضحة للوضع، وأوعز نتنياهو بعقد مداولات لتقييم الوضع برئاسته.

وجاء في جدول نتنياهو الزمني أنه وصل إلى "الكرياه" عند الساعة 8:00، لكن بحسب تسجيلات الشاباك وصل نتنياهو عند الساعة 08:22؛ وعند الساعة 08:40 عقد غالانت مداولات مع رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك من أجل بلورة صورة للوضع تمهيدا للمداولات برئاسة نتنياهو، الذي طالب خلالها وحصل على تقارير استخباراتية وتقارير ميدانية من السكرتارية العسكرية في مكتبه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "هذا بدا كأن نتنياهو يفضل الحفاظ على جهل بتفاصيل التحقيقات العسكرية، لأنه إذا لم يقرأها، بإمكانه الاستمرار في قول ما يريده حول 7 أكتوبر، من دون ضرورة لأخذ الحقائق بالحسبان".