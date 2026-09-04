هاكابي: هجمات المستوطنين "الإرهابيين" تضر بصورة إسرائيل في أوساط الجمهوريين

هاكابي: "هذا أمر جدي، والضرر الذي لحق بإسرائيل جراء ذلك عميق، وهو في أوساط الجمهوريين في الولايات المتحدة أيضا. وأخشى من أن شبان أميركيين يسمعون أكثر عن هذه الحالات، فهذا كل ما يسمعونه عن إسرائيل، وسيكون لذلك تأثير"

مركبات مدمرة في أعقاب هجوم المستوطنين في قرية بيتا قرب نابلس، أول من أمس (Getty Images)

كرر السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الجمعة، وصف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين بأنهم "إرهابيون"، وحذر من أنهم يلحقون بإسرائيل "ضررا جديا" في الولايات المتحدة.

وقال هاكابي للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إن الهجمات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون "تضرّ بصورة إسرائيل كأمة وكشعب. وأرى أن هذا مؤسف، لأن إسرائيل تحتاج الآن إلى جميع الأصدقاء الذين بإمكانها الوصول إليهم، وهي ليست بحاجة إلى مزيد من الأعداء".

ووصف هاكابي، مؤخرا، المستوطنين الذين هاجموا قرية قصرة وأقاموا بؤرة استيطانية فيها بأنهم "إرهابيون إسرائيليون"، وفي أعقاب ذلك هاجم مستوطنون قرية بزاريا في محافظة نابلس وأحرقوا مسجدا، وخطوا كتابات على جدار ضد هاكابي، جاء فيه "هاكابي، تحية من الإرهابيين".

وقال هاكابي في المقابلة، اليوم، إنه شخصيا لم يخف مما كتبه المستوطنون، وأشار إلى أن "هذا أمر جدي، والضرر الذي لحق بإسرائيل جراء ذلك عميق، وهو في أوساط الجمهوريين في الولايات المتحدة أيضا".

وأضاف أنه "أخشى من أن شبانا أميركيين يسمعون أكثر عن هذه الحالات، فهذا كل ما يسمعونه عن إسرائيل، وسيكون لذلك تأثير".

وتطرق هاكابي إلى الحرب على إيران وادعى أنه "يصعب جدا توقع ماذا سيفعل الإيرانيون، لكن من الواضح جدا أنهم موجودون في وضع عسكري ضعيف للغاية، وهم ضعفوا اقتصاديا بكل تأكيد".

وتابع أن "عمليات الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) العسكرية والاقتصادية وضعت الإيرانيين في وضع صعب جدا، وربما هم يتظاهرون بأنهم في وضع جيد، لكنني لا أعتقد أن أي أحد يراقب وضعهم يصدق ذلك".

ونفى هاكابي أن ترامب أرجأ الموضوع النووي الإيراني وأنه منشغل بقضية مضيق هرمز فقط، وقال إنه "لا أعتقد ذلك، وأكرر هذا استنادا إلى ما يقوله الرئيس. وهو لم يلمح أبدا أنه مستعد لتجاهل مشكلة الولايات المتحدة الأساسية مع إيران، وهي تهديدهم المستمر منذ 47 عاما ونصف العام لجلب الموت إلى أميركا. وهذا ليس أمرا بإمكاننا كأمة أن نتجاهله".