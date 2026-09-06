بعد لقاءات مع آيزنكوت وبينيت: هذه شروط تروبر للوحدة

تأتي تحركات تروبر في وقت تتسارع فيه الاتصالات بين قوى الوسط واليمين لتشكيل تحالفات انتخابية جديدة، فيما يحاول تثبيت موقع حزبه وضمان تمثيل شركائه قبل حسم خياراته الانتخابية.

أجرى حيلي تروبر، خلال الأيام الأخيرة، محادثات مع رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت ورئيس حزب "بيحاد" نفتالي بينيت، لبحث إمكانية الانضمام إلى أحد الحزبين، من دون أن يحسم حتى الآن ما إذا كان سيخوض الانتخابات بشكل مستقل أو ضمن تحالف مع أحدهما، وفق ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية صباح الأحد.

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وبحسب التقرير، يطرح تروبر شرطا أساسيا لأي اتفاق، يتمثل في ضمان مقاعد لشركائه في حزب " البيت الصهيوني"، الذي أسسه مؤخرًا، ومن بينهم يوعاز هندل وشيرا شابيرا وإليساف بيريتس.

ويواجه تروبر في هذا السياق مفاضلة بين الحزبين؛ إذ قد يتمكن حزب آيزنكوت من توفير مقاعد فعلية لجميع شركائه، لكنه لا يبدو مستعدا لقبول انضمامهم ككتلة مستقلة.

في المقابل، قد يكون بينيت أكثر استعدادا لاستيعابهم ضمن تحالف تقني تتيح لهم العمل ككتلة برلمانية مستقلة، إلا أن استطلاعات الرأي الحالية لا تشير إلى إمكانية توفير عدد كاف من المقاعد للشخصيات الأربعة.

ويرجح المقربون من تروبر أن يبقى القرار النهائي بشأن خوض الانتخابات منفردا أو التوحد مع أحد الحزبين مؤجلا حتى اللحظات الأخيرة، قبيل إغلاق قوائم المرشحين للكنيست.

وكان تروبر وهندل قد أعلنا في أوائل تموز/ يوليو 2026، تأسيس "البيت الصهيوني"، في إطار دعوة إلى تشكيل قوة سياسية تتجاوز الانقسامات والصراعات الشخصية داخل المعسكر الصهيوني، وتمثل جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وفي تصريحات لاحقة، قال تروبر إن الحكومة المقبلة، من وجهة نظره، يجب أن تضم أحزابا صهيونية فقط، مشيرا إلى إمكانية الانضمام إلى أي مرشح يتبنى هذا التوجه.

كما استبعد المشاركة في حكومة يقودها بنيامين نتنياهو، بسبب اعتماده على الأحزاب الحريدية، لكنه قال إن حزبه سيكون مستعدا للمشاركة في حكومة وحدة تجمع بين آيزنكوت ونتنياهو.