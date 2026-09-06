بن غفير والمفتش العام للشرطة ينفذان تعيينات قبل الانتخابات وخلافا لقرار المحكمة العليا

بن غفير والمفتش العام أبرما صفقات بينهما، بموجبها يعمل كل منهما من أجل ترقية مرشحيه، وبين الضباط الذين اتفقا على ترقيته، قائد الشرطة في منطقة البلدة القديمة في القدس المحتلة الذي سمح بتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

يعتزم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، تنفيذ تعيينات في قيادة الشرطة، خلال الأسبوع الحالي، رغم اقتراب موعد الانتخابات، التي ستجري بعد أقل من شهرين، وبشكل مناقض لقرار المحكمة العليا.

كذلك تتناقض هذه الخطوة مع أقوال ليفي، قبل أسبوعين، التي أبلغ فيها كبار ضباط الشرطة بأنه لن تنفذ تعيينات وترقيات في الشرطة بسبب اقتراب الانتخابات، لكن ليفي استسلم لضغوط مارسها بن غفير عليه، واتفق الاثنان في الأيام الأخيرة على عدة تعيينات وترقيات لضباط في قيادة الشرطة.

وأبرم بن غفير وليفي صفقات بينهما، بموجبها يعمل كل منهما من أجل ترقية مرشحيه. ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، عن ضابط كبير في الشرطة قوله إن "المفتش العام استسلم".

وتمنع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تعيينات في فترة الانتخابات إلا في حالات استثنائية، وأصدرت المحكمة العليا قرارا مطابقا لموقف المستشارة في إطار نظرها، بهيئة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة، في التماسات طالبت بإقالة بن غفير من منصبه.

ووفقا لقرار المحكمة العليا، فإن ترقية ضباط شرطة كبار لمناصب رفيعة وحساسة ذات تأثير كبير في مجالات التحقيقات وإنفاذ القانون وحرية التعبير والاحتجاج والاستشارة القضائية، يجب أن تتم وفقا لتوصية السلك الرفيع في الشرطة فقط.

وأضاف القضاة في قرارهم أن على بن غفير إبلاغ بهاراف ميارا بالترقيات قبل سبعة أيام من إقرارها، وأنه يحق لها تقديم موقفها بشأن الترقيات، ورغم ذلك لم يتم اطلاعها حتى الآن بشأن الترقيات المتوقعة في الأيام القريبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفي معني بعدة تعيينات في قيادة الشرطة، واثنين منها يتطلبان مصادقة خاصة من جانب المستشارة القضائية، لأنهما تعيين في السلك الرفيع للشرطة وفي منصبي قائد لواء المتحدث باسم الشرطة ونائب المفتش العام.

ويريد ليفي تعيين قائد الشرطة في منطقة الشاطئ، يحيئيل بوهدانا، في منصب نائب المفتش العام، رغم أنه تمت ترقيته بشكل سريع وتعيينه قائد منطقة الشاطئ لفترة ثلاثة أشهر فقط، وسُجلت في فترة ولايته جرائم قتل كثيرة وبمعدل 1.4 جريمة قتل أسبوعيا.

وتشمل التعيينات الأخرى مناصب حساسة، بينها قائد لواء الدعاوى في الشرطة المسؤول عن تقديم 90% من لوائح الاتهام التي تقدمها الشرطة ويعتبر هذا المنصب ذو تأثير هائل، ومنصب نائب المستشار القضائي للشرطة الذي عيّن فيه بن غفير الضابط عيران ناهون المقرب منه، وليس واضحا حاليا إذا كان هذان التعيينان سيخرجان إلى حيز التنفيذ.