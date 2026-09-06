غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بالتزامن مع مناورة عسكرية مفاجئة

تزامنت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان مع رفع الجيش مستوى الجاهزية، عبر مناورة مفاجئة تحاكي اندلاع مواجهة واسعة على عدة جبهات، واستدعاء قادة وأفراد من قوات الاحتياط، في مؤشر على حالة استنفار متزايدة في ظل التوتر المتصاعد مع حزب الله.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الأحد، سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان أحد المباني في بلدة عربصاليم، طالبهم فيه بإخلائه.

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت غارتين على بلدة النبطية الفوقا ومحيط بلدة كفررمان، كما استهدفت حي الراهبات في مدينة النبطية، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق.

وأضافت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة دوحة كفررمان قرب النبطية، في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي تحليق طائراته الحربية والاستطلاعية في أجواء المنطقة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيّرتين باتجاه قواته المنتشرة في المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها الجيش في جنوب لبنان.

وذكر الجيش، في بيان، أن قواته أطلقت النار باتجاه إحدى المسيّرتين وتمكنت من اعتراضها، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده، واعتبر إطلاق المسيّرتين "خرقًا فاضحًا"، قبل أن يعلن بدء تنفيذ هجمات في جنوب لبنان ردًا على ذلك.

وفي تطور متزامن، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق مناورة مفاجئة على مستوى هيئة الأركان العامة، تحاكي التعامل مع حدث واسع ومتعدد الجبهات، بهدف اختبار جاهزية القوات والقيادة لمواجهة سيناريوهات أمنية متزامنة.

وبحسب الجيش، جرى استدعاء القادة في مختلف الهيئات والأذرع للمشاركة في التمرين، إلى جانب استنفار قوات من الاحتياط، في خطوة تهدف إلى فحص مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات في حال اندلاع مواجهة واسعة على أكثر من جبهة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تبادل للهجمات والتهديدات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، بالتزامن مع رفع الجيش مستوى الاستعداد لسيناريوهات أمنية متعددة الجبهات.