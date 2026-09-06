نتنياهو: هناك ما يجب إكماله ونهاية النظام في إيران تقترب

أكّد نتنياهو تحقيق "إنجازات عظيمة" شملت تحييد التهديد النووي والصاروخي الإيراني وإضعاف "المحور". وحذّر طهران من رد عاصف إن هاجمت، متعهدا بمواصلة العمل حتى إسقاط النظام الإيراني القريب، وتحقيق مهمة أخرى "ستغير وجه المنطقة".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن هناك ما يجب إكماله، عادّا أن نهاية النظام في إيران "تقترب".

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، والذي ذكر نتنياهو خلاله أن إسرائيل "حققت إنجازات عظيمة. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وأعداؤنا أضعف من أي وقت مضى، وبالتعاون مع الولايات المتحدة، حققنا إنجازات عظيمة في إزالة تهديد وجودي كان يهددنا؛ أزلنا القنابل الذرية والصواريخ الباليستية من فوقنا، ووجهنا ضربة قوية للمحور الإيراني".

وأضاف: "نحن عازمون على الدفاع عن أنفسنا، وعازمون على ضرب أعدائنا. إنهم لا يهاجموننا. إيران تمتنع عن ذلك، وهي تعلم السبب. بالطبع، قد ترتكب خطأ وتهاجمنا أيضًا. ستتلقى ضربة لا تتخيلها".

وتابع نتنياهو: "أقول لأعدائنا: لا تعبثوا بنا. هذا الشعب يعرف كيف يتحد في أوقات الشدة، وهو حاليا أقوى قوة في الشرق الأوسط، بل ويقول البعض إنه أقوى من ذلك".

وعَدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "الإنجازات عظيمة، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب إنجازه. أعني في المقام الأول إسقاط النظام. هذا النظام في إيران، نهايته قريبة".

وأضاف أنه "ضعيف، ويكافح من أجل البقاء، ويترنّح"، مشيرا إلى أن "هناك مهمة أخرى يجب إنجازها، ونحن عازمون على تحقيقها"، من دون أن يوضح أيّ شيء في ما يتعلّق بها.

وتابع: "هذا الأمر سيغير وجه الشرق الأوسط، وتاريخ شعبنا تغييرا جذريا، ونحن نعلم أننا عازمون على فعل ذلك، ونحن على يقين من قدرتنا على تحقيقه، ولذلك أقول: فلينتهي هذا العام، وليأتِ العام الجديد".