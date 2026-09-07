الأحزاب تقدم قوائم مرشحيها للجنة الانتخابات المركزية اليوم وغدا

القائمة المشتركة تؤخر تقديم قائمة المرشحين بسبب الأزمة الحاصلة في الجبهة حول مرشحها الثاني، جعفر فرح* حزب آيزنكوت وقائمة بينيت يبحثان التحالف بينهما رغم أن احتمالات ذلك ضئيل* نتنياهو يدرس نقل مرشحين عينهم لأماكن متأخرة إثر ضغوط بالليكود

تقدم الأحزاب والقوائم التي ستخوض الانتخابات العامة الإسرائيلية قوائم مرشحيها، والأحرف التي ستمثلهم في بطاقات الاقتراع إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، اليوم، الإثنين، وغدا.

ويبدو أن القائمة المشتركة ستؤخر تقديم قائمة المرشحين إلى يوم غد، وذلك بسبب الأزمة الحاصلة في الجبهة حول مرشحها الثاني، جعفر فرح، في أعقاب اتهامات ضده بالتحرش ورفضه سحب ترشيحه، ومن المقرر أنم ينعقد مجلس الجبهة، مساء اليوم، من أجل حسم هذا الموضوع.

وسيكون حزب "عمخا يسرائيل" اليميني المتطرف، برئاسة عوفر فينتر، أول حزب يقدم قائمة مرشحيه، ويبدو أن ذلك بهدف وقف ضغوط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على فينتر كي يتحالف مع أحزاب يمينية أخرى، في محاولة من نتنياهو لمنع احتمال عدم تجاوز هذا الحزب نسبة الحسم.

ويتوقع أن يقدم حزب "الديمقراطيين"، برئاسة يائير غولان، قائمة مرشحيه اليوم، وكذلك حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، بعد أن أعلن عن قائمة مرشحيه أمس.

ونشرت قائمة "بِياحد"، برئاسة نفتالي بينيت، قائمة مرشحيها أيضا، فيما يتوقع أن يعلن حزب "يشار"، برئاسة غادي آيزنكوت، عن قائمة مرشحيه اليوم، وبالرغم من تردد أنباء حول احتمال التحالف بينهما، إلا أنهما سيقدمان قائمتيهما على انفراد، وذلك بعد أن أظهرت استطلاعات أجراها الحزبان أن تحالفا بينهما لن يزيد تمثيلهما في الكنيست.

ويمتنع حزب الليكود عن كشف القائمة النهائية لمرشحيه، وذكرت وسائل إعلام أن نتنياهو يدرس إمكانية دفع مرشحين عيّنهم ضمن الأماكن العشرة الأولى في القائمة إلى الأماكن العشرة الثانية، وذلك في أعقاب ضغوط من داخل الحزب تطالب بأن يكون المرشحون في الأماكن العشرة الأولى بموجب نتائج الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب.

ولم يعلن رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، عن قائمة المرشحين كلها، وذلك على خلفية انتقال عضو الكنيست طالي غوتليف من حزب الليكود إلى "عوتسما يهوديت"، وإعلان بن غفير أنها سترشح في المكان الثاني.

ويتوقع أن "عوتسما يهوديت" والتحالف التقني بين حزبي "الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"زيهوت"، برئاسة موشيه فايغلين، قائمتي المرشحين غدا.

كذلك لم تعلن الأحزاب الحريدية، شاس و"يهدوت هتوراة" بعد عن قائمتي مرشحيهما، وقد أعلن حزب "ديغل هتوراة" عن خمسة من مرشحيه، أمس، لكن حزب "أغودات يسرائيل"، الشق الآخر في "يهدوت هتوراة" لم يعلن عن قائمة مرشحيه حتى الآن، فيما أعلن "مجلس حكماء التوراة" في شاس أنه تداول، أمس، في قائمة مرشحي الحزب.