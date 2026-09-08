استطلاع: معسكر آيزنكوت يتقدّم على نتنياهو وقد يحصل على 61 مقعدا

أظهر استطلاع قدرة معسكر آيزنكوت وحزبه "يشار" المتصدر بـ25 مقعدا على تشكيل حكومة بـ61 مقعدا في حال انضمام تحالف "هندل-زليخا" إليه، مقابل تراجع ائتلاف نتنياهو لـ47 مقعدا، مع ثبات التمثيل العربي عند 12 مقعدا بـ7 مقاعد للقائمة المشتركة.

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن بإمكان المعسكر الانتخابي بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الحصول على 61 مقعدا، ما يعني أن باستطاعته تشكيل حكومة، مباشرة.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" عبر موقعها الإلكترونيّ، فإن معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يحصل على 57 مقعدا، وقد يحصل على 61 مقعدا في حال انضمّ إليه تحالُف هندل - زليخا (الاحتياط والاقتصاد الجديد)، الذي لم يعلِن بعد لأي المعسكرين سينضم، والذي يتحصّل وفق الاستطلاع على 4 مقاعد.

وفي المقابل، تراجَع ائتلاف نتنياهو، بأربعة مقاعد، ليصبح عدد مقاعده 47 مقعدا فقط، بحسب الاستطلاع الذي أُجري قبل انتهاء عملية تقديم القوائم.

كما يُظهر الاستطلاع تعزُّز قوة حزب "يشار" بعد تقديم قائمته الانتخابية بمقعدين، في حين تراجع تحالف "بِياحد" الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، والذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، بالمقدار ذاته، إذ يحصل على 13 مقعدا.

ويُشير الاستطلاع إلى أن القائمة المشتركة الثلاثية، التي تشمل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، تحافظ على قوّتها بـ7 مقاعد، بينما تحصل القائمة الموحدة على 5، ليكون التمثيل العربي بذلك بـ12 مقعدا.

ويُشار إلى أن التحالف الذي يجمع بين يوعاز هندل، الذي قاد حزب "الاحتياطيون (عناصر الجيش الإسرائيلي الاحتياطيين)" مع الخبير الاقتصادي، بروفيسور يارون زليخا، بالإضافة إلى "عمخا يسرائيل" برئاسة الضابط الإسرائيلي السابق، عوفر فينتر، يراوحان عند نسبة الحسم، ما يعني أن أي تغيير طفيف قد يُغير خريطة المعسكرين مجددا، إذ إن تجاوُز أو عدم تجاوُز أي منهما، أو كليهما معا لنسبة الحسم، قد يُغير المشهد الانتخابي بشكل كبير؛ علما بأن فينتر كان قد أعلن أنه سينضمّ إلى معسكر نتنياهو.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"يَشار": 25 مقعدا.

"الليكود": 20 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 13 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 10 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

"شاس": 7 مقاعد.

المشتركة الثلاثية؛ الجبهة والتجمع والعربية للتغيير: 7 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

"الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 5 مقاعد.

تحالُف هندل - زليخا: 4 مقاعد.

ولم يتجاوز كل من "عمخا يسرائيل" برئاسة فينتر (2.8%)، و"الجمهور الحريدي" برئاسة موتي لايتنر، و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، نسبة الحسم.

وقد أُجري الاستطلاع من قِبل معهد "لازار للأبحاث"، برئاسة مناحيم لازار، و"Panel4ALL"، يومَي 7 و8 أيلول/ سبتمبر، وطُلب من 4 آلاف و52 شخصا المشاركة، واستجاب منهم 600 شخص، فيما بلغ الحد الأقصى للخطأ في الاستطلاع 4%.