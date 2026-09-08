الاتحاد الأوروبي يعيد فتح باب التعاون الأمني مع إسرائيل في الدفاع الجوي والفضاء

تقرير يكشف عن عودة متسارعة للتعاون العسكري والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تشمل الدفاع الجوي والفضاء والذكاء الاصطناعي، بعد سنوات من الفتور المرتبط بحرب الإبادة على غزة، وفي ظل صفقات جديدة في ألمانيا واليونان.

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع تعاونه مع إسرائيل في مجالات الدفاع الجوي والفضاء والتقنيات المتقدمة، بعد سنوات من الفتور السياسي الذي أعقب حرب الإبادة على قطاع غزة، وفي ظل بحث أوروبي متزايد عن شركاء يملكون قدرات صناعية وتكنولوجية متقدمة في مواجهة التنافس مع الولايات المتحدة وروسيا والصين.

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وبحسب تقرير نشره موقع "بوليتيكو"، الثلاثاء، زارت رئيسة وكالة الفضاء الإسرائيلية، شيمريت مامان، بروكسل هذا الأسبوع، والتقت المفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار، إيكاترينا زاهارييفا، لبحث مجالات تعاون تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الفضاء ذات الاستخدامين المدني والعسكري.

وجاءت الزيارة قبل أيام من خطاب مرتقب لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في قمة للفضاء في باريس، حيث يُتوقع أن تحذر من تصاعد التنافس والعداء في الفضاء، وتدعو أوروبا إلى تعزيز حضورها وقدراتها في هذا المجال.

وقالت مامان لـ"بوليتيكو" إن إسرائيل تلمس اهتمامًا متزايدًا من حلفائها بالتقنيات "ذات الاستخدام المزدوج"، أي تلك التي يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية في آن واحد.

وأشارت إلى أن أحد مجالات التعاون التي تعمل عليها إسرائيل هو أنظمة الإنذار المبكر، مستشهدة بالجولة الأخيرة من الهجمات الصاروخية الإيرانية، وقالت إن إسرائيل تعمل على تطوير منظومات قادرة على توفير إنذار مبكر واسع للسكان وتقليص الخسائر.

وبحسب التقرير، يأتي ذلك ضمن سلسلة من الصفقات والتحركات التي تعكس سعي الاتحاد الأوروبي إلى إعادة بناء علاقات عسكرية وتكنولوجية أوثق مع إسرائيل، بعد فترة من الانقطاع الفعلي أو التراجع في التعاون نتيجة التوترات السياسية التي رافقت حرب الإبادة على غزة.

وأشار التقرير إلى أن المنافسة المتصاعدة مع واشنطن، والخصومة الإستراتيجية مع موسكو وبكين، دفعت أوروبا إلى البحث عن شركاء يملكون قاعدة صناعية وتقنية متقدمة، وهو ما أعاد تسليط الضوء على إسرائيل في مجالات الدفاع الجوي والفضاء.

وكانت فون دير لاين قد دعمت في عام 2024 دعوات رئيسي حكومتي بولندا واليونان، دونالد توسك وكيرياكوس ميتسوتاكيس، لإقامة منظومة دفاع جوي أوروبية ممولة من الاتحاد الأوروبي.

لكن ثلاثة مسؤولين كبار شاركوا في تلك المناقشات قالوا لـ"بوليتيكو" إن الخطة لم تتقدم في حينه، بعدما خلصت المفوضية الأوروبية وعدد من العواصم إلى أن المشروع سيحتاج إلى الاعتماد على تكنولوجيا إسرائيلية للدفاع الجوي، وهو ما عُدّ حساسًا سياسيًا في ظل الحرب على غزة.

غير أن هذا الموقف بدأ يتغير مؤخرًا؛ وفي هذا السياق، أشارت شركة "رافائيل" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، الإثنين، إلى أنها ستفتتح مصنعًا في ألمانيا لإنتاج منظومة "القبة الحديدية"، وذلك في مصنع سابق لشركة "فولكسفاغن".

ويأتي ذلك في إطار توسع كبير لنشاط الشركة الإسرائيلية داخل أوروبا.

وقبل نحو أسبوع، أبرمت اليونان اتفاقًا بقيمة ثلاثة مليارات يورو مع وزارة الأمن الإسرائيلية لإقامة شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات، صُممت لاعتراض المسيّرات والطائرات المعادية والصواريخ.

وقالت مامان إن أوروبا وإسرائيل تتجهان إلى ما وصفته بـ"تقارب في كل شيء" ضمن مفهوم الدفاع متعدد الطبقات، مشيرة إلى أن صور الأقمار الاصطناعية وتحليل البيانات والصور بواسطة الذكاء الاصطناعي، ستكون من المجالات المركزية في التعاون المشترك.

وأضافت أن تصورها للدفاع لا يقتصر على الصواريخ الباليستية القادمة من إيران، وإنما يشمل أيضًا الكوارث الطبيعية. وقالت إن إسرائيل تمتلك "سجلًا مثبتًا ونتائج جيدة جدًا" في هذا المجال، معتبرة أن أنظمة الاستشعار والإنذار والتحليل يمكن استخدامها في السياقات الأمنية والمدنية على حد سواء.

ويشير التقرير إلى أن التحول الحالي لا يقتصر على شراء أنظمة دفاعية إسرائيلية، بل يمتد إلى بناء شراكات طويلة الأمد في الفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة ذات الاستخدام المزدوج، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تقليص اعتمادها الخارجي وتطوير قدرات إستراتيجية مستقلة.