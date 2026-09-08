الاحتلال يزعم إحباط خلية مقدسية خططت لعمليات في "موديعين" والعيزرية

الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي يزعمون أن خمسة مقدسيين خططوا لتنفيذ عمليات في "موديعين" والعيزرية، فيما أعلنوا اعتقال أكثر من 30 فلسطينيًا من القدس والضفة وتقديم لوائح اتهام ضد خمسة شبان مقدسيين.

زعمت أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها كشفت ما وصفته بـ"بنية عسكرية واسعة" خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وقوات أمن الاحتلال، وأعلنت اعتقال أكثر من 30 فلسطينيًا من القدس والضفة الغربية، بينهم خمسة قُدمت ضدهم لوائح اتهام.

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وبحسب بيان مشترك لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، فإن المعتقلين الخمسة هم صبيح أبو صبيح، ورشيد رشق، ومحمد أبو صبيح، ومحمد عزمي بكري، وأحمد عزمي بكري، وجميعهم من سكان القدس.

وادعت أجهزة الاحتلال الأمنية أن صبيح أبو صبيح ورشيد رشق ينشطان في مجموعة تُسمى "شباب الأقصى"، قالت إنها مرتبطة بحركة حماس، فيما زعمت أن الثلاثة الآخرين كانوا جزءًا من الخلية نفسها.

وقالت إن صبيح أبو صبيح هو نجل مصباح أبو صبيح، الذي نفذ عملية في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، فيما أشارت إلى أن رشق أُفرج عنه في كانون الثاني/ يناير 2025 ضمن صفقة تبادل الأسرى.

ووفق الرواية الإسرائيلية، فإن رشق وصبيح أبو صبيح أقاما "بنية واسعة" وجندا خلايا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بهدف تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وقوات أمن الاحتلال.

وزعمت أجهزة الأمن أنها ضبطت أسلحة قالت إنها كانت معدة لتنفيذ عمليات، إلى جانب معدات قتالية أخرى. وبحسب ما ورد في التحقيق الإسرائيلي، فإن أحمد عزمي بكري ورشيد رشق خططا لتنفيذ عملية تستهدف مطعما في "موديعين" كان أحمد يعمل فيه.

كما ادعت أن محمد بكري أرشد رشق ومحمد أبو صبيح إلى كيفية إعداد عبوات ناسفة، بعدما أبلغاه، وفق زعمها، بنيتهما تنفيذ عمليات. وأضافت أن رشق وصبيح أبو صبيح خططا أيضًا لتنفيذ عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال عند حاجز العيزرية.

ووفق لائحة الاتهام، فإن بعض العمليات كان مخططًا لتنفيذها في مطعم بـ"موديعين" وعند حاجز العيزرية في مطلع عام 2027، وأن المعتقلين اشتروا أسلحة لهذا الغرض.

وادعت النيابة العامة الإسرائيلية في لوائح الاتهام أن التهم المنسوبة إلى المعتقلين الخمسة تشمل، كل بحسب دوره، إدارة تنظيم تعتبره إسرائيل "إرهابيًا"، والعضوية النشطة فيه، والتخطيط والإعداد لعملية قتل، ومخالفات تتعلق بالأسلحة والممتلكات، وتجنيد ومحاولة تجنيد أعضاء، إلى جانب مخالفات أخرى.

وطلبت النيابة الإسرائيلية إبقاء الخمسة رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.

وأضاف البيان أن التحقيق مع بعض المعتقلين الآخرين لم ينته بعد، وأن لوائح اتهام بحق فلسطينيين من الضفة الغربية ممن تزعم إسرائيل ارتباطهم بالخلية نفسها يُتوقع تقديمها خلال الأيام المقبلة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية.

وختمت أجهزة الاحتلال بيانها بالقول إنها ستواصل ملاحقة ما تصفه بمحاولات حماس وفصائل فلسطينية أخرى تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، فيما لم يتضمن البيان رواية مستقلة أو إفادات من المعتقلين أو ممثليهم بشأن الاتهامات الموجهة إليهم.