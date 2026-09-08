نتنياهو يكشف تحصيناته في الليكود ويدفع بباردوغو إلى الموقع 11

الليكود يعلن أسماء المرشحين الذين قرر نتنياهو تحصينهم في قائمته للانتخابات، بينهم المعلق في القناة 14 يعقوب باردوغو في الموقع 11، إلى جانب تاليك غفيلي ودافيد بيتر وإيلي غولدشميت، فيما أُلغي تحصين أمير أفيفي.

أعلن حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين الذين قرر رئيسه، بنيامين نتنياهو، تحصينهم في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست المقبلة، وفي مقدمتهم المعلق في القناة 14، يعقوب باردوغو، الذي يُعد من أبرز الأصوات الإعلامية المقربة من نتنياهو، ووُضع في الموقع الحادي عشر.

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وشملت التحصينات تاليك غفيلي، والدة ران غويلي، عنصر الشرطة الذي أُسر في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأُعيد جثمانه من قطاع غزة، في الموقع التاسع، فيما حُصّن يتسحاق بونتسل، الذي قُتل ابنه خلال مشاركته في حرب الإبادة على قطاع غزة، في الموقع التاسع والعشرين.

ووُضع إليشع مدان، وهو جندي احتياط فقد ساقيه خلال الحرب ومن مؤسسي مستوطنة "أفيغيل" في منطقة برية الخليل، في الموقع الخامس عشر، فيما حُصّن المحامي دافيد بيتر في الموقع السادس عشر.

ومثّل بيتر الحكومة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في عدد من القضايا، كما مثّل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في إجراءات قضائية سابقة.

ووضع نتنياهو عضو الكنيست السابق إيلي غولدشميت، الذي شغل سابقًا منصب رئيس كتلة حزب العمل في الكنيست، في الموقع السادس والعشرين.

وكان من المقرر أيضًا تحصين العميد في الاحتياط أمير أفيفي، مؤسس حركة "هبطحونيستيم"، في الموقع الخامس والثلاثين، إلا أن نتنياهو أعلن خلال اجتماع سكرتارية الليكود إلغاء تحصينه.

وقال الليكود في بيان الإعلان عن التحصينات إن دافيد بيتر "يجلب إلى عمله عمقًا قانونيًا، وارتباطًا عميقًا بين قصة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".

أما بشأن غولدشميت، فقال الحزب إنه "بعد سنوات عاش خلالها في غلاف غزة، وفي أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، أعلن غولدشميت أنه مر بعملية صحوة".

ويأتي تحصين غولدشميت رغم أنه وجّه خلال السنوات الأخيرة انتقادات علنية حادة إلى نتنياهو وزوجته سارة، بينها تسجيلات مصورة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي أحد التسجيلات التي نشرها في كانون الأول/ ديسمبر 2023، خاطب غولدشميت نتنياهو قائلًا: "أنت تريد أن تكون تشرشل. لو كنت تشرشل، لكانوا حتى اليوم يتحدثون الألمانية في إنجلترا، ولكان من تبقى من يهود أوروبا قد قُتلوا أيضًا".

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق تحصين الوزراء يسرائيل كاتس، وحاييم كاتس، وغدعون ساعر في قائمة الليكود.

وكان الحزب قد أعلن بدايةً أن يسرائيل كاتس سيشغل الموقع الرابع، وغدعون ساعر الموقع الخامس، إلا أن التحصينات الجديدة يُتوقع أن تؤدي إلى تغييرات في مواقع بعض المرشحين ضمن الترتيب النهائي للقائمة.

وفي تطور آخر، أعلن رجل الأعمال أورين دوبرونسكي، فجر الثلاثاء، أنه لن يخوض انتخابات الكنيست ضمن قائمة الليكود، بعدما كان الحزب قد أعلن الشهر الماضي أنه سيكون أول الأسماء التي يحصنها نتنياهو.

وقال دوبرونسكي إن نتنياهو عرض عليه موقعًا مضمونًا ضمن العشرة الأوائل في قائمة الليكود، إلى جانب توليه منصب وزير لشؤون الذكاء الاصطناعي، إلا أنه قرر في نهاية المطاف عدم الترشح وتولي الحقيبة الوزارية من خارج الكنيست.

ويأتي كشف الأسماء بعد خلافات داخلية في الليكود بشأن تحصينات نتنياهو ومواقعها في القائمة، وبعد أن طالبت محكمة الحزب رئيس الليكود بالكشف عنها قبل التصويت عليها، محذرة من أن تأخير نشر الأسماء قد يقود إلى إجراء اقتراع سري داخل سكرتارية الحزب.