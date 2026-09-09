إسرائيل تمهل الدبلوماسيين البريطانيين بالقدس 30 يوما للمغادرة ولندن تحذر من "آثار سلبية"

أمهلت إسرائيل الدبلوماسيين البريطانيين في القدس المحتلة 30 يوما لإجلاء القنصلية بعدما أبلغتها رسميا بوجوب إغلاقها، كما أبلغت الممثلين البريطانيين بمركز التنسيق بشأن غزة والدبلوماسيين المقيمين في رام الله بأن عليهم المغادرة خلال 7 أيام.

موظفون يدخلون القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، صباح اليوم (Gettyimages)

أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس المحتلة بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما، وذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع، إن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة ضمن مركز التنسيق العسكري المدني في كريات غات جنوبي إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام.

ومن جانبه، رد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قائلا صباح اليوم الأربعاء، إن "إغلاق القنصلية في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية".

وأضاف: "الإرهابيون المستوطنون يطردون الفلسطينيين من منازلهم وحكومة إسرائيل تغض الطرف".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي ​غدعون ساعر، الثلاثاء، إنه يتعين على بريطانيا ​إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية، المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية.

وقالت فرنسا وكندا أيضا، إلى ​جانب بريطانيا، إنهما ستحظران استيراد السلع من المستوطنات.

وقالت ثلاثة ‌مصادر، ⁠إن الحكومة الإسرائيلية، التي كانت تتوقع العقوبات، من المقرر أن تجتمع اليوم الأربعاء لمناقشة ردها على الدول التي أيدت أيضا الإجراء البريطاني.

ولدى فرنسا ​والسويد، اللتين أيدتا الإجراء البريطاني، قنصليات ​أيضا ⁠في القدس المحتلة معتمدة لدى السلطة الفلسطينية.

وأجبرت إسرائيل في السابق مكاتب دبلوماسية على الإغلاق في رام ⁠الله. ​ولدى كندا مكتب في رام الله.