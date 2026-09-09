استطلاعات: تقارب بين الكتل والقائمتان العربيتان بين 12 و14 مقعدًا

أول استطلاعات الرأي بعد إغلاق قوائم انتخابات الكنيست تظهر تقاربًا شديدًا بين معسكري نتنياهو وآيزنكوت، مع تعادل عند 52–52 في "كان 11" و53–53 في القناة 13، فيما تبقى القوائم القريبة من نسبة الحسم عاملًا حاسمًا في توزيع الكتل.

أظهرت سلسلة استطلاعات للرأي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، غداة إغلاق باب تقديم القوائم النهائية لانتخابات الكنيست الـ26، تقاربًا بين معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمعسكر المناوئ بقيادة غادي آيزنكوت، فيما تتراوح قوة الأحزاب العربية بين 12 و14 مقعدًا.

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وتكشف النتائج كذلك عن حساسية كبيرة لنسبة الحسم، مع دخول عوفر فينتر وتحالف يوعاز هندل – يارون زليخا إلى الكنيست في بعض الاستطلاعات وخروجهما في أخرى، ما يغيّر توزيع الكتل بصورة مباشرة بعد يوم واحد فقط من تثبيت القوائم التي ستخوض الانتخابات.

"كان 11": تعادل 52–52

وفي استطلاع هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، تصدر حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت بـ24 مقعدًا، بزيادة مقعد عن الاستطلاع السابق، مقابل 21 لليكود، الذي ارتفع بدوره بمقعد.

وتراجع "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت بمقعد إلى 12، فيما ارتفع "الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان إلى 9 مقاعد. وحافظ "يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، فيما بقيت شاس و"عوتسما يهوديت" و"يسرائيل بيتينو" والقائمة المشتركة عند 7 مقاعد لكل منها.

وتراجع تحالف "الصهيونية الدينية – زيهوت" بمقعد إلى 5، وكذلك الموحدة إلى 5 مقاعد، فيما حصل كل من "عمخا يسرائيل" برئاسة فينتر وتحالف "الاحتياط والاقتصاد" برئاسة هندل وزليخا على 4 مقاعد.

وبقيت خارج نسبة الحسم قوائم "كاحول لافان" برئاسة بني غانتس، و"الجمهور الحريدي"، و"نوعم"، و"يسرائيل تحيلا".

وبحسب تقسيم "كان 11" للكتل، تعادل معسكر آيزنكوت ومعسكر نتنياهو عند 52 مقعدًا لكل منهما، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 12 مقعدًا، وذهب 4 مقاعد إلى تحالف هندل وزليخا الذي لم يعلن دعمه لأي من المعسكرين.

القناة 13: آيزنكوت يتصدر والليكود يتراجع بعد التحصينات

وأظهر استطلاع القناة 13 تصدر حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت بـ22 مقعدًا، وهي النتيجة نفسها التي سجلها في الاستطلاع السابق، فيما تراجع الليكود برئاسة نتنياهو بمقعدين، غداة الإعلان عن التحصينات في قائمته، إلى 19 مقعدًا فقط.

وجاء "بياحد" برئاسة بينيت ثالثًا بـ13 مقعدًا، بزيادة مقعد، فيما تراجع "الديمقراطيون" بزعامة غولان بمقعد إلى 10. وارتفع "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير بمقعدين إلى 9 مقاعد.

وحصل كل من "يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" والقائمة المشتركة على 8 مقاعد، فيما حافظ شاس على 7 مقاعد. وحصل تحالف "الصهيونية الدينية – زيهوت" على 6 مقاعد، وهي النتيجة نفسها التي حصلت عليها الموحدة، فيما جاء "عمخا يسرائيل" برئاسة فينتر أخيرًا بين القوائم المتجاوزة لنسبة الحسم بـ4 مقاعد.

وبقي تحالف "الاحتياط والاقتصاد" برئاسة هندل وزليخا خارج الكنيست عند 3.2%، بفارق ضئيل عن نسبة الحسم البالغة 3.25%، فيما حصل كل من "كاحول لافان" برئاسة بني غانتس وقائمة "الجمهور الحريدي" على 1.1% فقط.

وبحسب تقسيم القناة 13، تعادل معسكر نتنياهو وكتلة الأحزاب الصهيونية المناوئة له عند 53 مقعدًا لكل منهما، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 14 مقعدًا.

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، واصل آيزنكوت تقدمه على نتنياهو، إذ اعتبر 46% من المستطلعة آراؤهم أنه الأنسب لتولي المنصب، مقابل 35% لنتنياهو، فيما أجاب 19% بأنهم لا يعرفون.

وتناول الاستطلاع كذلك تقرير "هآرتس" بشأن التحذير الذي قيل إن نتنياهو تلقاه من الإمارات قبل هجوم 7 أكتوبر؛ وقال 38% إنهم يصدقون أن نتنياهو تلقى اتصالًا تحذيريًا، مقابل 24% قالوا إنهم لا يصدقون ذلك، و38% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

i24NEWS: الليكود 27 وآيزنكوت 22

وفي استطلاع قناة i24NEWS، جاء الليكود أولًا بـ27 مقعدًا، مقابل 22 لحزب "يشار" برئاسة آيزنكوت، فيما حصل "بياحد" على 10 مقاعد و"الديمقراطيون" على 9.

وحصل "يهدوت هتوراه" و"عوتسما يهوديت" على 8 مقاعد لكل منهما، والقائمة المشتركة و"يسرائيل بيتينو" وشاس على 7 مقاعد لكل منها، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية – زيهوت" على 6 مقاعد، والموحدة على 5، و"عمخا يسرائيل" على 4 مقاعد.

وبقي تحالف "الاحتياط والاقتصاد" برئاسة هندل وزليخا خارج نسبة الحسم عند 1.4%، وكذلك "كاحول لافان" عند 1.1%، إلى جانب قوائم "الجمهور الحريدي" و"نوعم لإسرائيل" و"يسرائيل تحيلا".

القناة 14 تمنح اليمين 64 مقعدًا

أما استطلاع القناة 14، فجاء مختلفًا بصورة حادة عن بقية الاستطلاعات، ومنح الليكود 31 مقعدًا مقابل 22 لـ"يشار"، فيما حصل شاس على 10 مقاعد.

وحصل كل من "الديمقراطيون" و"الصهيونية الدينية – زيهوت" و"عوتسما يهوديت" على 8 مقاعد، فيما حصل "بياحد" و"يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد لكل منها.

ومنح الاستطلاع القائمتين العربيتين 12 مقعدًا بالمجموع، بواقع 6 مقاعد لكل منهما، فيما أبقى "عمخا يسرائيل" خارج الكنيست عند 2.1%، وتحالف هندل وزليخا عند 1.4%.

وبحسب تقسيم القناة 14، حصدت كتلة نتنياهو 64 مقعدًا، مقابل 44 لما سمّته "كتلة اليسار"، إضافة إلى 12 مقعدًا للأحزاب العربية.