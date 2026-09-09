عدد سكان إسرائيل 10 ملايين و305 آلاف 78.3% يهود ومسيحيين غير عرب

عدد السكان العرب هو مليونان و173 ألفا، ويشكلون نسبة 21.7% من السكان، لكن أكثر من 400 ألف منهم من سكان القدس وهضبة الجولان المحتلتين* عدد اليهود في العالم، مطلع العام الحالي، 15 مليونا و900 ألف، بينهم 46% تقريبا يسكنون في

حسب معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، بمناسبة رأس السنة العبرية الذي يصادف بعد غد، الجمعة، فإن عدد سكان إسرائيل 10 ملايين و305 آلاف نسمة، بينهم 7 ملايين و828 ألف يهودي وآخرين الذين ديانتهم ليست مسجلة لكن غالبيتهم من المهاجرين المسيحيين غير العرب، ويشكلون نسبة 78.3%.

وأضافت المعطيات أن عدد السكان العرب هو مليونان و173 ألفا، ويشكلون نسبة 21.7% من السكان، لكن هذا المعطى يشمل أكثر من 400 ألف فلسطيني من سكان القدس المحتلة وأكثر من هشرين ألف سوري من سكان هضبة الجولان المحتلة.

ويتواجد في إسرائيل 304 آلاف شخص أجنبي.

وارتفع عدد سكان إسرائيل منذ رأس السنة العبرية الماضي بحوالي 124 ألف نسمة، وشكلت هذه الزيادة 1.2%، وخلال السنة الأخيرة وُلد حوالي 182 طفلا، وتوفي حوالي 50 ألف شخص.

وحسب المعطيات، تراجع عدد سكان إسرائيل هذه السنة بحوالي 8 آلاف شخص، بعد أن هاجر منها حوالي 57 ألف شخص، وعاد إليها حوالي 21 ألفا كانوا قد غادروها في الماضي، وهاجر إلى إسرائيل 24 ألفا بموجب "قانون العودة" الذي يسمح بهجرة اليهود إليها فقط، كما جاء حوالي 4 آلاف في إطار لم شمل عائلات.

وأضافت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن عدد اليهود في العالم، مطلع العام الحالي، 15 مليونا و900 ألف، بينهم 46% تقريبا يسكنون في إسرائيل.